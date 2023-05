Dit brute beest is binnenkort ook voor Nederland!

Jahaa, de afscheidstour van één van de dikste auto’s aller tijden arriveert ook in Europa en dus hoogstwaarschijnlijk ook in ons land.

Als het gaat om één model compleet uitmelken, hoef je Dodge niks meer te leren. Toen het merk kort alleen de Durango, Charger en Challenger verkocht, had je het echt over auto’s met een 10 tot 15 jaar oude basis die nog nieuw verkocht worden. Uiteraard wel met tijdige updates, waarvan de Hellcat-versies natuurlijk de auto’s nog even relevant hielden.

Afscheidstour

Maar nu is het moment toch echt daar. De Dodge Challenger en Charger gaan eruit ten faveure van de elektrische Dodge Charger Daytona EV. Dodge maakt daar een dingetje van, wat ons betreft terecht. Het was toch één de laatste dappere dorpjes met een dikke brullende V8 in deze EV-wereld. Een mooi leven vraagt om een waardig einde en dat gaat Dodge de auto geven. En dat is zelfs voor ons goed nieuws.

Challenger voor Europa

Dit is namelijk een nieuwe speciale editie van de Dodge Challenger die de ‘Black Ghost’ heet. Die zit vol met allerlei leuke hoedtikken naar de oude Dodge Challengers. Zo krijg je de optionele motorkap met ‘hood pins‘, ijzerdraadjes die je los moet peuteren om de motorkap te openen. Ook een klassiek ogende Challenger-badge op de flank en een streep op de achterste spatborden horen daarbij. De auto is eigenlijk een directe replica van een speciale editie van de Dodge Challenger genaamd ‘RT SE’ uit 1970. Technisch is het een Challenger Hellcat Redeye, dus krijg je de 6.2 HEMI V8 met supercharger, goed voor 797 pk.

Dat recept bleef ons bespaard, tot nu! De Dodge Challenger Black Ghost komt naar Europa en daar horen wij ook bij. Er komen 300 exemplaren voor Europa van de Black Ghost en Dodge gaat ze hier officieel aanbieden. Klinkt leuk, maar helaas is er geen omzeiling van de BPM-boete mogelijk. Goedkoop gaat het dus niet worden en dat is wel één van de speerpunten van Dodge.

Maar goed, als een heerlijk speciaaltje om afscheid te nemen van de Challenger is hij dan ook wel wat geld waard. Wanneer en hoe je deze feestelijke Dodge Challenger voor Europa kan bestellen wordt later bekend gemaakt.