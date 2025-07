RIP Ozzy Osbourne, dit waren zijn vetste auto’s

Ozzy Osbourne is niet meer. The Prince of Darkness is gone. Groot artiest, maar ook autoliefhebber, deze dikke auto’s had hij in bezit.

Met het nummer Paranoid bracht Black Sabbath misschien wel het beste nummer uit om op auto te rijden. Luister nog maar eens na en kijk wanneer je de versnellingspook naar een andere versnelling zet als je dit nummer luistert. Legendarisch aldus ondergetekende.

Helaas is voorman van Black Sabbath, Ozzy Osbourne gisteren definitief gestopt met optreden, drugs gebruiken en alcohol drinken. De prins der duisternis was al enige tijd ziek en is nu op 76 jarige leeftijd van ons heengegaan.

Wie wel eens naar de reallifesoap van de familie Osbourne heeft gekeken weet dat Ozzy ook van auto’s hield. Om hem te eren daarom hier op Autoblog een rondje Ozzy Osbourne auto’s. Autorijden mocht hij overigens pas vanaf zijn zestigste. Na 19 (!) pogingen haalde hij toen eindelijk zijn rijbewijs…

Volvo 240 Combi

Ja ja, een echte familieman? Er bestaan foto’s van Ozzy bij een Zweedse 240 tank. Hij had dan misschien nog niet zijn rijbewijs, maar wel een auto. De Volvo 240 is zijn allereerste auto om precies te zijn.

Deze auto is, zoals we tot gisteren ook van Ozzy dachten, niet kapot te krijgen. Een 2.3 liter viercilinder onder de eindeloze motorkap die voor een duizelingwekkende 112 pk moet zorgen.

Audi R8

Ozzy maakte de wegen onveilig in een Audi R8. Goede keus zou je kunnen zeggen. Interessant is dat toen de alcoholist in ruste weer begon met drinken vrouwlief Sharon achter zijn rug de R8 voor straf verkocht…

Ferrari 458 Italia

Voor velen is het hebben en rijden van een Ferrari een droom. Dat was voor onze metalhead niet anders. Na het eindelijk behalen van zijn rijbewijs stapte hij in de Ferrari 458 Italia, om hem daarna eigenlijk vrijwel meteen te crashen. Die 4,5 liter V8 met 570 pk waren wellicht net wat te veel voor de beginnend bestuurder.

Mercedes-Benz W201

Ook eens op de oprit bij Ozzy, de Baby Benz. Onder de kap een 2,5 liter vijf in lijn motor en 167 pk. Zo’n auto gaat ongeveer net zo lang mee als de carrière van de artiest. Al is de Benz misschien net wat betrouwbaarder?

Aston Martin Vantage & Rolls-Royce Phantom

Ozzy Osbourne was natuurlijk een Brit. Dus ook Britse auto’s mogen in zijn collectie niet ontbreken. Een Aston Martin Vantage om zich James Bond te voelen en een Rolls Royce Phantom om zich van Britse adel te voelen.

Bonus: Hot Wheels

Als bonus heeft het speelgoedmerk Hot Wheels ook nog de nodige auto’s uitgebracht met Ozzy Osbourne thema. Van een tourtuck van Osbourne tot een iconische Anglia Panel Truck geïnspireerd door Ozzy Osbourne’s Blizzard of Ozz album.

Kortom, The Prince of Darkness was een groot muzikant, reaalifesoap-ster, maar ook een autoliefhebber. Miracle Man.