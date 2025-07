BYD wil toch nog geen Europees merk worden

BYD deed er alles aan om een Europees merk te worden, maar trapt nu opeens op de rem…

De Chinese auto heeft keihard te lijden onder de importheffingen die tante Ursula heeft ingevoerd in Europa. Maar waar een wil is, is een weg en Victor Orbán stond met open armen het Chinese BYD op te wachten. Als EV bouwer is het merk Tesla inmiddels gepasseerd. Zo’n grote fabrikant en werkgever wilden ze in Hongarije wel hebben.

Ook niet zo gek, want er stond al een fabriek voor elektrische BYD bussen in het land, dus op zich logisch om ook personenauto’s in Orbán land te gaan bouwen. Het Europese hoofdkantoor werd ook al beloofd aan Boedapest.

Niks massaproductie

De fabriek in Hongarije kost een slordige vier miljard euro en kan vanaf 2026 zo’n 150.000 exemplaren per jaar bouwen. Op termijn kan dat dan worden uitgebreid naar 300 duizend stuks. Reuters weet echter te melden dat er voorlopig slechts tienduizenden auto’s in het Hongaarse Szeged gebouwd gaan worden.

Een flinke misrekening voor de Hongaarse regering, want die auto’s worden wel gewoon gebouwd, alleen niet in Hongarije. Het is niet dat er geen vraag is, maar het kan nog goedkoper in dat andere land met een sterke leider.

BYD bouwt namelijk ook een fabriek in Turkije. Is Recep Tayyip Erdoğan Victor Orbán mooi te slim af, want de productie wordt naar die fabriek verschoven. De rekenmeesters van BYD hebben namelijk uitgerekend dat het in Turkije goedkoper kan en net zo snel.

Ontlopen importheffingen

In Turkije zou de massaproductie eind 2026 starten, maar dat wordt vervroegd en de 150 duizend auto’s wordt dan in 2027 aangetikt. In 2028 kan de productie in het land nog verder stijgen.

De kosten liggen gewoon lager en auto’s die in Turkije worden gebouwd kunnen ook zonder importheffingen de EU binnen komen. Wordt BYD toch niet echt Europees. BYD is niet het enige Chinese merk dat dit heeft ontdekt, want ook het Chinese Chery investeert een miljard dollar in de bouw van een fabriek in Turkije. Goed voor 200 duizend auto’s per jaar.

Overigens krijgen we op deze manier niet alleen volledig elektrische auto’s uit China in de Nederlandse showrooms, er worden ook hybrides gebouwd. De Chinezen komen! Daar doet zelfs tante Ursula niets aan.