Man baalt van zijn nieuwe Volvo EX90, bouwt een website

Deze Canadees kocht een spiksplinternieuwe elektrische Volvo EX90. Drie dagen later begonnen de problemen…

Het volledig elektrische vlaggenschip van Volvo, de EX90, wordt geplaagd door problemen. De auto werd meerdere keren uitgesteld, maar na ellenlang wachten werd de auto dan toch eindelijke de showroom ingereden.

De Canadees Vicken Kanadjian (what’s in a name) was een zeer tevreden Volvo klant en ruilde zijn XC90 R Design in voor een spiksplinternieuwe Volvo EX90. Maar na drie dagen begon voor hem de ellende.

Drie dagen probleemloos

Hij had het aan kunnen zien komen, want toen hij in maart de auto ophaalde was het al een andere uitvoering dan hij eigenlijk wilde. Maar door al het uitstel en problemen met het model, nam hij genoegen met een andere configuratie dan hij eigenlijk voor ogen had.

Drie dagen na aanschaf begon de ellende. Alle sleutels weigerden dienst. Hij kon de auto alleen nog ontgrendelen via de Volvo app op zijn telefoon. In april kreeg de auto een software-update, helaas veranderde die niets aan zijn sleutelprobleem.

Wel kwamen er na die update een heleboel andere problemen naar boven. Zo werd het noodstopsysteem uit het niets geactiveerd door een systeemstoring, deed de airco en ventilatie het een volle week niet en viel het centrale scherm helemaal uit.

Bediening functies zitten in het scherm

Dat laatste is wel erg lastig, want als dat infotainmentsysteem onbruikbaar wordt, dan doet niet alleen je navigatie het niet, je kunt heel veel van de functies van de auto niet meer bereiken.

Deed het scherm het wel dan waren er ook problemen met de Volvo EX90. Gaf het enorme touchscreen bijvoorbeeld aan dat de airconditioning uit stond, kwam er een ijzige oostenwind uit de ventilatieroosters van de dikke Volvo. Uitzetten of aanpassen van de temperatuur bleek onmogelijk.

Nog meer problemen

Voor de Canadees was de maat vol toen hij op een drukke snelweg reed en de auto opeens alle snelheid verloor en de melding ‘System Communication Fault/Pilot Assist Deactivated. Find a place to stop and select P to park. When parked, the system will restart.’ op zijn dashboard verscheen.

Zonder aandrijving en stuurbekrachtiging moest de geschrokken Volvo-rijder zijn hagelnieuwe EX90 naar de kant zien te sturen. Na contact met de dealer en Volvo Canada werd besloten dat het onveilig was om verder met de auto te rijden en werd hij weggesleept.

Vertrouwen foetsie

Je kunt je enigszins voorstellen dat het vertrouwen in zijn nieuwe auto inmiddels volledig verdwenen is. Naar zijn mening kun je ook meer verwachten van een nieuwe auto van 147.605 Canadese Dollar (92.484 euro). Hij wil dat Volvo zijn EX90 met alle problemen terugneemt of vervangt voor een wel fatsoenlijk werkend exemplaar.

Volvo North America laat echter inmiddels weten daar niets voor te voelen en geeft aan dat hij de auto gewoon aan de dealer moet aanbieden om die in de gelegenheid te stellen om de problemen te verhelpen.

Website

Vicken is zo teleurgesteld in zijn nieuwe Volvo dat hij een website heeft gebouwd waarop hij zijn ervaringen deelt. Hij noemt de Volvo EX90 daarop onveilig en onvoorspelbaar. Alle correspondentie met Volvo Cars heeft hij er ook op gezet, inclusief foto’s van de problemen met zijn Volvo EX90. Inmiddels heeft hij een rechtszaak tegen Volvo aangespannen.

In onze rijtest wees collega @wouter er al op dat alle instellingen via het centrale scherm gaan. Buiten dat het onhandig is om alle knoppen weg te halen is het dus ook risicovol als dat scherm of de software die dat scherm aan moet sturen slecht werkt. Wil de Volvo EX90 het succes gaan brengen waar het merk op hoopt, dan zal de betrouwbaarheid in ieder geval omhoog moeten. De service wellicht ook…