Dit wordt de nieuwe roadster van BMW

Wat valt er te vertellen over de opvolger van de Z4?

Genoeg! De nieuwe roadster van BMW wordt tegelijk met de nieuwe Toyota Supra(?) ontwikkeld en beide auto’s staan dan ook op hetzelfde platform. Over de naam is trouwens nog niks officieel bekend. Reken er echter niet op dat deze nieuwe BMW Z5 gaat heten.

Over wat er onder de kap komt te liggen gaan nogal wat geruchten. Diverse bronnen hebben het over een hybride aandrijflijn, maar achterwielaandrijving lijkt in elk geval een zekerheidje. Kunnen de BMW fanb0is weer opgelucht ademhalen.

Dan de datum van onthulling. Die is vastgesteld op 17 augustus, al weten we nog niet zeker of het om een concept car of het productiemodel gaat. De nieuwe roadster wordt dus onthuld op het Pebble Beach Concours d’Elegance. Een belangrijk verschil tussen de BMW en de Toyota is trouwens dat de Duitser een zacht cabriodak krijgt en de Japanner een hardtop.

