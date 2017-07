Deze kekke coupé vergaten jullie massaal te kopen

Waarom is eigenlijk nog altijd niet duidelijk.

De kleine coupé beleefde in de jaren ’90 zijn hoogtijdagen. Bijna elke fabrikant had minimaal één compacte coupé in de aanbieding. Denk aan auto’s als de Fiat Coupé, Toyota Celica en Volkswagen Corrado. De populariteit was eenvoudig te verklaren. Ze reden fantastisch, zagen er goed uit en waren verrassend betaalbaar. Helaas bleek dit type auto in het nieuwe millennium minder populair, ten faveure van de cross-over. Alleen de Audi TT is overgebleven.

Dat weerhield Peugeot er niet van om het toch maar eens te proberen. In 2007 toonden de Fransen de Peugeot 308 RCZ Concept. Aanvankelijk werd gedacht dat deze auto enkel als concept zou dienen, maar niets was minder waar. In 2010 stond de RCZ (nu zonder 308 ervoor) in de showrooms. Je kon kiezen uit twee 1.6 Turbo’s (165 en 200 pk) en zelfs een heuse diesel (160 pk). Voor de mensen die niet van Franse auto’s houden: de RCZ werd geproduceerd in Oostenrijk en het dashboard werd gebouwd door dezelfde leverancier die Audi gebruikt.

Vlak voordat de auto gefacelift werd, kwam Peugeot met een speciaaltje, namelijk de RCZ Asphalt. Dat is de auto die je kunt zien op de foto’s. Het was een complete uitvoering met onder andere JBL-audio, lederen bekleding en een navigatiesysteem. Deze had standaard de 200 pk sterke motor en strakkere ophanging. De Asphalt kostte destijds 46 mille. Ok, misschien iets te prijzig voor een klein coupeetje. Erg snel is de RCZ (rijtest) ook niet met deze motor: 0-100 km/u in 7,5 seconden en een top van 237 km/u zijn eerder vlot te noemen.

Het komt waarschijnlijk door het uiterlijk dat je onwillekeurig toch meer verwacht. Deze Asphalt-uitvoering heeft een matgrijze lak met tweekleurige velgen. Normaal gesproken is dat voldoende om de anti-peristaltiek bij ondergetekende op te laten wekken. Maar eerlijk is eerlijk, deze RCZ kan het goed hebben. Het is nog altijd een bijzondere verschijning, met dat ‘double-bubble’-dak. Bij een Porsche 911 betaal je een godsvermogen ervoor, maar de RCZ had het standaard. Ook het interieur is keurig. Deze uitvoering heeft zelfs een met leder bekleed dashboard.

Zoals bekend moge zijn was de RCZ absoluut geen succes. Er zijn er iets meer dan 60.000 van gebouwd. De impopulariteit van de auto drukt ook de prijzen voor tweedehands exemplaren. Deze RCZ Asphalt komt uit 2013 en heeft iets meer dan 70.000 km gelopen. De eerste eigenaar wil er graag 18.750 euro voor hebben.