Rolls-Royce Black Badge Spectre: de krachtigste ooit

1.075 Nm koppel en 659 pk, dit is de nieuwe Rolls-Royce Black Badge Spectre.

De krachtigste Rolls-Royce en dan zit er niet eens een ronkende V12 onder de motorkap. Het is inderdaad een nieuwe variant van de elektrische Spectre die de titel ‘krachtigste Rolls-Royce‘ ooit krijgt. En eerlijk is eerlijk. Een elektrische aandrijflijn past perfect bij een Rolls-Royce. Die V12 was toch al op de achtergrond aanwezig en het direct beschikbare koppel van een elektromotor is briljant.

Rolls-Royce zegt duizenden kilometers aan data van Black Badge-klanten te hebben geanalyseerd. De resultaten zijn in deze Spectre gepropt. Door de jaren heen is Black Badge uitgegroeid tot hét sportieve label van het merk uit Goodwood. De nieuwe Rolls-Royce Black Badge Spectre is de overtreffende trap.

Rolls-Royce Black Badge Spectre

Je herkent deze Black Badge aan de Vapour Violet kleur. Rolls zegt de neonlichten van de jaren tachtig en negentig als inspiratie te hebben gehad voor deze nieuwe kleur. Dat klinkt lekker fout. Past ook wel bij een Black Badge. Rolls-Royce richt zicht niet op grijze klanten, maar op de jeugd met diepe zakken. Papa mag op stap met de Cullinan met hout, zoonlief kiest voor een Black Badge.

De elektromotoren in de Rolls-Royce Black Badge Spectre leveren een systeemvermogen van 659 pk en 1.075 Nm aan koppel. Ter vergelijking, een normale Spectre moet het doen met 585 pk en 800 Nm.

Speciaal voor de Black Badge Spectre zijn er aparte rijmodi bedact. Als eerste is er de Infinity Mode. Met een druk op de knop komt de volle 659 pk aan vermogen beschikbaar. Zie het als een soort Sport-modus. De tweede modus is Spirited Mode. Dit is een soort Launch Control, waarbij deze Black Badge in 4,1 seconden van nul naar 96 km/u kan sprinten.

Als je de Vapour Violet kleur iets té vindt kun je opteren voor een andere kleur. Rolls-Royce geeft je de ruimte, het pallet bestaat uit 44.000 (!) tinten. Als daar niets tussen zit (ben je 52 weken verder) kun je een unieke kleur laten samenstellen. Tegen een dikke meerprijs, uiteraard. Naast de kleur kun je een Rolls-Royce Black Badge Spectre herkennen aan de nieuwe 23 inch wielen.

De Spectre is uitgegroeid tot één van de populairste modellen van Rolls-Royce. Met de komst van de Black Badge verwacht Rolls-Royce een nog dikker gevuld orderboek. Waarvan akte.