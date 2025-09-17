Video: Carwash-dame neemt wraak

Ik een nat pak, jij een nat interieur.
Een hufter in de carwash krijgt het ervan langs als hij zijn drankje over een dame gooit. Net goed.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 4 Reacties
Reacties
Stijn zegt
Netjes! zo heurt het
Johanneke zegt
Mensen durven wel eh. Als ik zoiets zou flikken bij de carwash waar ik wel heen ga staan er aan het einde van de straat 8 man mij op te wachten. En terecht.
MoeWat zegt
Wat zou de reden zijn dat hij dat doet?
RUBERG zegt
Zo te zien had hij zijn raam open terwijl de dame aan het spuiten is. Zal in eerste instantie wat water naar binnen zijn gekomen. Daarop heeft hij denk ik water of iets naar buiten gegooid.