Koop de gaafste Audi RS6 van Nederland!

Deze übercoole hommage aan de RS2 kan van jou zijn.

Een gemodificeerde RS6 betekent meestal een hele foute RS6, met zwarte velgen en allerlei carbon opsmuk. Maar het kan ook anders. Dat bewijst deze RS2 Hommage van Absolute Motors. Dit bijzonder gave project werd vorig jaar voltooid en de auto staat nu te koop.

Dit is niet zomaar een Audi RS6 die toevallig dezelfde kleur heeft als de RS2 (Nogaroblau). Deze RS6 heeft nog veel meer aanpassingen ondergaan, als eerbetoon aan de auto waar het allemaal mee begon.

Zo zijn de velgen die je ziet speciaal voor deze auto ontwikkeld. Dit zijn 22 inch velgen van Yido Performance, met een design geïnspireerd op de velgen van de RS2. Dat waren typische jaren ’90-velgen, maar ze staan verrassend goed onder een moderne RS6. De auto is tevens voorzien van een MSS-schroefset.

Achter de velgen gaan rode remklauwen schuil, met Porsche-logo’s. De remmen waren namelijk één van de aspecten van de RS2 die door Porsche ontwikkeld waren. Op de afdekking van de motor staat ook ‘Powered by Porsche’, hoewel dat niet helemaal opgaat bij deze RS6. De RS6 deelt zijn motor met de Panamera en de Cayenne, dat dan weer wel.

Deze RS6 is ook voorzien van een custom interieur geïnspireerd op de RS2. De RS2 was vanbinnen uitgevoerd in een combinatie van zwart leer en blauw alcantara en dat zien we ook terug in deze RS6. Daarmee is het interieur net zo gaaf als de buitenkant.

Absolute Motors kon het niet laten om toch wat extra carbon op deze RS6 te schroeven, ook al past dat niet helemaal bij het thema. Ze hebben een carbon splitter, side skirts, diffuser en spoiler van Urban gemonteerd. Ook hangt er een Akrapoviç-uitlaat onder. Alles bij elkaar is er voor maar liefst €92.734 aan deze auto verbouwd.

Als je dat bedrag in het achterhoofd houdt valt de vraagprijs reuze mee. De auto staat op Mobile te koop voor €164.450 en de Nederlandse prijs bedraagt €189.950. Voor een RS6 met 16.985 is dat niet eens extreem duur, laat staan voor deze unieke RS2 hommage. Een buitenkansje dus!