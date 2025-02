Sneeuw in het noorden: chaos op A7 en uitval van Qbuzz

In de rest van het land reist iedereen gewoon fluitend van A naar B, maar in het noorden was dat anders.

Zoals onze weerman Bas maandag al voorspelde in het Autoblog weerbericht is er vandaag sneeuw gevallen in ons land. In het zuiden en midden van het land was er niks aan de hand, maar in het barre noorden wel. Daar heeft het gesneeuwd, en flink ook.

Vooral op de A7 was het raak. Er lag gewoon een pak sneeuw op de snelweg, ook al zette Rijkswaterstaat al hun strooiwagens en sneeuwschuivers in. Dit zorgde niet alleen voor file, maar ook voor de nodige incidenten. Links en rechts gleden auto’s van de weg onder de winterse omstandigheden.

Er gleden niet alleen auto’s van de weg, maar ook bussen. Zeven bussen van Qbuzz – die in Groningen en Drenthe het busvervoer regelt – waren betrokken bij een ongeluk. Qbuzz besloot daarom de dienstregeling stil te leggen. Tot overmaat van ramp lag het treinverkeer tussen Groningen en Assen ook nog stil rondom de middag. En dit kwam niet eens door de sneeuw maar door ’technisch onderzoek’.

Sinds de middag is de verkeerssituatie in het noorden gelukkig weer verbeterd: Qbuzz heeft de draad weer opgepakt en de files namen ook af. Op dit moment staan er helemaal geen files (ook niet op de A7), maar de avondspits moet natuurlijk nog komen. Sowieso geldt nog steeds code geel in het noorden van het land, tot en met donderdagochtend. Blijven oppassen dus, als je in Groningen, Friesland of Drenthe de weg opgaat.

Foto: Rijkswaterstaat