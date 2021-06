RS6-huurder rijdt te hard op de A27, is rijbewijs kwijt - Autoblog.nl

Het is ook gewoon heel lastig, 100 km/u rijden in een auto met 600 pk.

Een eeuwenoud spreekwoord luidt: ‘Don’t be gentle, it’s a rental.’ Of in het Nederlands: ‘Wees niet voorzichtig, het is een huurauto.’ Maar dat bekt toch een stuk minder lekker. Hoe dan ook: de strekking is duidelijk.

Het bekende motto gaat vaak over huis-tuin-en-keuken huurauto’s, maar er zijn ook genoeg dikke auto’s te huur. Dit zou er aan de ene kant voor moeten zorgen dat je voorzichtiger bent omdat het een dure auto is. Aan de andere kant huur je zo’n auto ook weer niet om er vervolgens als een bejaarde mee te gaan rijden.

Het is dan ook niet gek dat het regelmatig mis gaat met gehuurde auto’s. Vandaag was het weer raak, hoewel er gelukkig geen auto’s gesneuveld zijn. Er reed alleen iemand iets te hard met zijn gehuurde Audi RS6. De bestuurder in kwestie zoefde met een gangetje van 167 km/u over de A27 en daar mag je toch echt maar 100 km/u.

De politie kreeg de auto in de smiezen en hield de beste man (we gokken even dat het een man was) aan. Aangezien hij meer dan 50 km/u te hard reedt, kon dit maar één ding beteken: de bestuurder van de RS6 was zijn rijbewijs kwijt.

De auto in kwestie is een RS6 van de nieuwste generatie, zoals je ongetwijfeld al gezien had. Dat betekent dus dat je 600 pk onder je rechtervoet hebt. Genoeg om de 300 km/u te halen, hoewel de auto waarschijnlijk gewoon begrensd is op 250 km/u. Maar binnen die marge heb je nog alle ruimte om je rijbewijs kwijt te raken met een RS6. Daar is dus ook vandaag weer iemand achter gekomen.

Foto: Politie Team Verkeer Midden-Nederland