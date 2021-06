Ferrari met piepkleine V6 bijna klaar, komt al volgend jaar - Autoblog.nl

Telkens minder cilinders. De Ferrari met piepkleine V6 wordt ook nog een hybride.

Voor velen klinkt het als blasfemie: een Ferrari met en V6 motor! In principe hoort een ‘echte’ Ferrari een V12 te hebben. Zo heeft Enzo Ferrari het altijd bedoeld. De meest tot de verbeelding sprekende Ferrari’s hebben een V12. Eh, op de F40 na dan: die had al een biturbo V8 voordat dit motortype in was.

Het nieuws dat Ferrari met een V6 komt is dan ook niet geheel verrassend. Ondanks dat Ferrari niet direct hoeft te voldoen aan de meest strenge emissie-eisen (vanwege de lage oplage), moeten zij wel daadwerkelijk hun best doen om de CO2-uitstoot te beperken.

Ferrari met piepkleine V6

Daarvoor is het gebruik van turbo-, hybride en andere downsize-technologie noodzakelijk. Dat er een Ferrari V6 aan zat te komen, was een publie geheim. Dankzij Autocar weten we dat het de Ferrari ‘Tipo F171′ gepland staat voor 2022. Het zal het eerste model van Ferrari worden met een V6 sinds de Dino’s van weleer. Denk aan de 206GT en 246GT. Dat is trouwens niet helemaal waar, de huidige Formule 1-auto’s van Ferrari hebben immers ook een V6.

Naar het schijnt wordt de auto een hybride, die onder de SF-90 gepositioneerd gaat worden. Een groot verschil tussen de SF-90 en de Tipo F171 is dat de positie van de elektromotor. In de SF-90 drijft de elektromotor de voorwielen aan, de Tipo F171 is enkel en alleen achterwielaangedreven. Ook zal het de nieuwe baby-Ferrari niet voorzien worden van een plug-in systeem. De 3.0 V6 zal debuteren in deze sportwagen, maar zal vermoedelijk ook zijn weg vinden naar de Purosangue. Ook lijkt de motor veel weg te hebben van de Maserati Nettuno V6 die in de MC20 ligt.

Elektrisch

Deze twee modellen moeten de gemiddelde uitstoot van Ferrari verder doen laten zakken. Naast de compacte sportwagen (die de strijd aan kan gaan met de McLaren Artura) komt er nóg een progressieve Ferrari. In 2025 wordt namelijk de eerste geheel elektrische Ferrari verwacht. Dat zal een tweezits sportwagen worden met vierwielaandrijving. Op elke as is dan een motor aanwezig.

Via: Autocar.