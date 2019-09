Ruimte en een groene knipoog komen samen in de Superb iV

Een subtiele facelift met een nieuwe versie.

De Skoda Superb Combi heeft altijd al één (letterlijk) groot voordeel gehad: ruimte. De auto is de ruimste in zijn klasse terwijl hij van buiten niet overdreven gigantisch is. Een perfecte combinatie. De auto is overigens gebaseerd op de Passat, maar waar de Passat sinds de laatste generatie ook met een stekker (PHEV) geleverd wordt, was dat niet uitbesteed aan de Superb. Tot nu dan.

Dit is de Superb Combi iV. Niet alleen de eerste blik op de facelift-Superb, ook de eerste ‘Superb GTE’. Waar GTE, zoals de naam al enigszins impliceert, een sportief karakter benadrukt, is de Superb neutraal. In het grijs welhaast saai. Wel zakelijk. De aandrijflijn is de 1.4 TSI met een 85 kW elektromotor. De combinatie levert zo’n 218 pk op met 400 Nm koppel.

Met de nieuwe ‘Skoda’ letters op de kofferbak en wat extra chromen frutsels oogt de Superb iets luxueuzer dan voorheen. Het ruimteaanbod is niet veranderd, dus de pakezel-capaciteiten van de Superb blijven geweldig. Dat in combinatie met een groen besef, maakt de Superb iV een leuke nieuwe toevoeging.