Eindelijk heeft de A-Klasse zijn beloofde aandrijflijn

Deze moeten we even toelichten.

Eigenlijk is het best vreemd, deze Mercedes-Benz A250e. De eerste Mercedes A-Klasse was een bijzonder geval. De auto wordt voornamelijk bekend als de auto die omviel bij de Elandtest. Sterker nog, dankzij de A-Klasse was men op de hoogte van het bestaan van deze test.

Mede daardoor had de A-Klasse een geplaagde start. Daarmee vergaten we vrij snel hoe briljant de A-Klasse eigenlijk was. Mercedes-Benz was ervan overtuigd dat alternatieve aandrijflijnen niet meer lang op hun zouden laten wachten. Dat was een van de redenen om de ‘Baby Benz’ uit te rusten met een dubbele bodem. Daardoor was de A-Klasse iets hoger dan normaal.

Deze sandwich bodemplaat moest het eenvoudig mogelijk maken om een elektromotor of brandstofcel motor toe te passen. Daar is het nooit van gekomen. De eerste twee generaties A-Klasses hadden de sandwich bodem, daarna stapte Mercedes over op een conventionele setup qua bodemplaat. Opmerkelijk genoeg krijgen we nu dus eindelijk wél een A-klasse met hybride aandrijflijn. Voor de eerste keer, eindelijk.

De A250e heeft twee motoren, een 1.3 viercilinder met turbo en een elektromotor met 15,6 kWh accupakket. gezamenlijk zijn ze goed voor 218 pk vermogen en 449 Nm aan koppel. Op de elektromotor is het mogelijk om 60 km te rijden. Dit zou nog weleens een behoorlijke hit kunnen worden in Nederland, zeker ten opzichte van de reguliere benzine-uitvoeringen.