Eindelijk heeft de i10 echte Streetcred

Met deze knal je volgas over de Dottinger Höhe.

Hyundai is goed bezig de laatste tijd. Zoveel is duidelijk. Hun Hot Hatches worden uitstekend bevonden door kenners en de reguliere modellen doen het in hun klasse heel behoorlijk.

Het laatste wapenfeit van Hyundai is de gloednieuwe i10. Dit is de achterkleinzoon van de Hyundai Atos. Wie die auto weleens meegemaakt heeft, kent de ware betekenis van het woord ‘zijwindgevoelig’. De kleine wieltjes en het relatief grote zijoppervlak zorgde voor veel sensatie, maar niet hoe (en waar) je het wenst.

Nu werd de Atos ook niet zo op de markt gebracht. Het was een auto om spotgoedkoop droge kilometers te maken. Maar nu voor het eerst krijgt de i10 (zoals de Atos tegenwoordig heet) serieuze streetcred. Dit is namelijk de i10 N Line. Jazeker, met de N van Nürburgring.

N Line betekent voornamelijk een sportieve aankleding, motorisch is de i10 N Line gelijk aan de i10 in een andere uitvoering. Alhoewel er voor deze uitvoering een 1.0 T-GDI leverbaar is. Vooralsnog is dat exclusief voor deze N Line. De aankleding behelst dikker aangezette bumpers, geinige two-tone lichtmetalen velgen en zowaar een sportief interieur. Natuurlijk is dit niet de auto die je je zelf altijd beloofd hebt. Het is eigenlijk net zoiets als met de Skoda Kamiq Monte Carlo. Als je op nuchtere gronden erachter komt dat het een goede koop voor jou is, dan is dit de leukste uitvoering. Verstandig en het ligt net even wat lekkerder op het netvlies.