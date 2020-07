Rusland wil verplicht alcoholslot op alle auto’s

Deze maatregel is funest voor de makers van dashcamcompilaties.

Dat het er soms nogal onveilig aan toe kan gaan op de Russische wegen is geen geheim. Russen nemen de chaos namelijk maar al te graag op met hun dashcams, zodat de rest van de wereld ook mee kan genieten.

Hoewel de dashcamvideo’s vermakelijk zijn, heeft dit verhaal ook zijn keerzijde. In 2019 waren er in het Russische verkeer namelijk circa 17.000 doden te betreuren. Dat is behoorlijk veel, ook in verhouding tot het aantal inwoners. Het kan nog erger (zie Afrika), maar voor Europese maatstaven doet Rusland het niet al te best.

Het goede nieuws is dat de Russische overheid hier aan werkt. Het aantal verkeersdoden is de laatste jaren al afgenomen. Nu wil Rusland een nieuwe wapen in de strijd gooien: het alcoholslot. Of op zijn Russisch: het vodkaslotka.

Rusland ziet het liefst dat fabrikanten het alcoholslot af fabriek installeren. Die moeten dan uiteraard wel hun medewerking verlenen. De overheid hoopt eind dit jaar een plan op tafel te kunnen leggen over de aanpak. Dat meldt de Russische krant Kommersant (niet te verwarren met Komkommersant, die vooral non-nieuws meldt).

Het alcoholslot werd in ons eigen land vanaf 2011 ingezet om te voorkomen dat betrapte drankorgels in herhaling zouden vallen. De overheid kwam tot de slotsom dat dit niet goed uitvoerbaar was in de praktijk en daarom is hier in 2015 alweer een punt achter gezet. Als de Russen het anders aanpakken en domweg iedereen een alcoholslot geven, omzeilen ze in ieder geval de strafrechtelijke rompslomp.

Via: Reuters

Foto: een hoogstandje uit de Russische autocultuur, gespot door @faalhaas