De elektrische Hummer verloochent zijn afkomst niet

Een nieuwe teaser werpt meer licht op de elektrische Hummer.

Een elektrische Hummer: het was nog niet zo lang geleden even ondenkbaar als gezond eten op de menukaart van de McDonalds. Tijden veranderen, want een elektrische Hummer komt nu steeds dichterbij. GMC toont de eerste teaserbeelden van de wedergeboren dinosauriër.

Hoewel de aandrijflijn mijlenver afstaat van de originele Hummer, verloochent de nieuwe Hummer zijn afkomst niet als het om het design gaat. Zoveel wordt duidelijk bij het zien van de teaserbeelden. Uiteraard hadden we dit vermoeden al, aangezien de eerder getoonde grille ook al sterk leek op de ouderwetse Hummer-grille.

Op basis van de teaser kunnen we nu concluderen dat dit ook voor het verdere design van de GMC Hummer geldt. Het robuuste silhouet oogt namelijk heel vertrouwd. Met de vierkante wielkasten lijkt de elektrische Hummer nog het meest op de Hummer H3.

De Hummer komt er in twee carrosserievarianten: een SUV en een pick-up. Ook dat is in lijn met de heritage. De H1 was er namelijk als pick-up, maar ook de H2 was leverbaar als SUT. Dit was meer een SUV met een laadbak dan een echte pick-up. Dat is ook wat we hier zien. De SUT heeft duidelijk een langere wielbasis en een langere totale lengte.

Hummer is verder synoniem met over-the-top. Deze term is ook van toepassing op de beloofde cijfers. We hebben ze al eerder genoemd, maar we zullen ze nog maar eens herhalen. Komt ‘ie: de elektrische Hummer krijgt zo’n 1.000 pk en ruim 15.000 (!) Nm koppel. Daarmee zou 0 tot 60 mph (96,6 km/u) in 3 seconden mogelijk moeten zijn.

GMC noemt in de teaser ook nog een paar functies die de elektrische Hummer krijgt, zoals Adrenaline Mode en Crab Mode. We krijgen daar geen verdere context bij, maar het eerste is wellicht een soort Ludicrous Mode. Het tweede is waarschijnlijk gewoon een off-roadmodus. Stiekem hopen we dat het een systeem is met vierwielbesturing, zoals de Jeep Hurricane Concept uit 2005 dat had.

De GMC Hummer zal komende herfst geïntroduceerd worden en is vanaf dat moment te bestellen. De productie zal vervolgens een jaar later beginnen.