S-Klasse met pannenkoekvelgen is laag en cool

Deze S-klasse met pannenkoekvelgen is erg geslaagd.

De nieuwe Mercedes-Benz EQS is op dit moment een ‘hete’ auto. Een volledig elektrische auto die door Mercedes vanaf de ventieldoppen is ontworpen en ontwikkeld als EV. Andere elektrische Benzen zijn in principe reguliere auto’s ontworpen voor een verbrandingsmotor die ze hebben omgebouwd.

Het enige nadeel is dat de EQS niet de fraaiste auto is die ze in Stuttgart hebben gebouwd. Voor hen die het uiterlijk belangrijker vindt dan elektrische aandrijving is er gelukkig nog de Mercedes-Benz S-Klasse. Ok, zo opvallend als de EQS is die niet, maar de eveneens erg nieuwe S-Klasse ziet er wel veel gaver uit.

S-Klasse met pannenkoekvelgen

Met een paar kleine modificaties kun je van deze Mercedes-Benz zelfs een hele dikke auto van maken. Dat kun je zien aan deze S-Klasse met pannenkoekvelgen van de firma Platinum Motorsports. Dat is een tuner uit Californië die zich bezighoudt met de rijkste klanten en meest opzichtige auto’s. Met name de familie Kardashian brengt zijn auto’s er naartoe om te zorgen dat hun Rolls, Lambo of Range Rover net even wat meer opvalt dan die van de minder rijke miljonairs.









Maar het geval met tuning is hetzelfde als met zout op je eten. Als je het subtiel toepast, dan verbetert het geheel. Als je het teveel doet, verknal je alles en moet je eigenlijk opnieuw beginnen. In dit geval is het precies goed. De S-Klasse met pannenkoekvelgen is namelijk helemaal af. Het aantal modificaties is beperkt en dat is precies goed.

D100 wielen

Het hoogtepunt zijn de Monoblock-velgen, model D100, hebben wel wat weg van de ouderwetse AMG en Lorinser-pannenkoekvelgen. In dit geval hebben de wielen een moderne twist dankzij de centrale naafdop. Daarnaast is duidelijk te zien dat de auto flink verlaagd is. Aangezien er luchtvering aanwezig is, gaan we ervan uit dat het geprogrammeerd is. Een andere optie is om koppelstangen te gebruiken.

Of er aan de motor van deze S-Klasse met pannenkoekvelgen is geknutseld is niet bekend. De auto in kwestie is een Mercedes-Benz S580 (zonder e!). Dit is een 4.0 V8 met 503 pk en 700 Nm, dus in principe heb je niet heel erg veel meer nodig. Die motor is typisch Amerikaans, net als het tinten van de ramen. In Nederland (en veel andere Europese landen) mogen alleen ramen achter de B-stijl getint worden. In dit geval zijn alle ruiten getint. Interesse? Bestellen kan bij Platinum Motorsports.

