FIA vindt vooroordelen erger dan inconsistentie in F1

Fans klagen wel eens dat er grote inconsistentie is in het toepassen van de regeltjes in de F1. De FIA claimt nu echter dat dit een bewuste keuze is. Het alternatief is namelijk nog erger.

De afgelopen F1 weekenden hebben weer grotendeels in het kader gestaan van uitgedeelde straffen. Lewis Hamilton en Mercedes kregen in Brazilië straf voor een illegale vleugel. Max kreeg in Brazilië ook straf, voor het nauwkeurig onderzoeken betasten van diezelfde vleugel. Max Verstappen kreeg in de race juist weer geen straf voor een harde verdedigende actie ten opzichte van Lewis. Velen vonden dat hij die wel verdiend had en trokken een parallel met Silverstone waar Hamilton wél straf kreeg. Na de race kreeg LH44 ook nog straf omdat hij zijn gordels af had gedaan in de uitloopronde.

Mercedes wilde in de opmaat naar de Grand Prix van Qatar kijken of Verstappen alsnog straf kon krijgen voor zijn actie in Brazilië. Die gebeurde uiteindelijk niet, maar Max kreeg wél straf voor het negeren van gele vlaggen, hoewel een marshal die op eigen initiatief zwaaide. Christian Horner kreeg daarna ook nog straf, omdat hij kritiek uitte op die gang van zaken. Daarnaast dreigde Red Bull het hele weekend protest in te dienen tegen de vleugel van Mercedes, zoals eerder dit jaar andersom gebeurde, in de hoop op straf voor Das Haus. Uiteindelijk bleef dat protest echter uit.

Enfin, alle straf was natuurlijk weer voer voor discussie voor ons fans. Was het allemaal wel terecht? Was het daarbij ook een beetje consistent? Welke rol gaat Max’ grootste fan Garry Connolly spelen in het kampioenschap? Het zijn allemaal interessante vraagstukken. De FIA zelf heeft nou bij monde van eindbaas Michael Masi ook maar gereageerd op alle #ophef.

Tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com geeft Masi te kennen dat er naar aanleiding van recente gebeurtenissen gepraat is met coureurs. Masi geeft daarbij een interessant inkijkje in wat Verstappen en Hamilton dachten over het incident in Brazilië. Hamilton heeft hierbij kennelijk gepleit voor meer consistentie. Verstappen vindt consistentie kennelijk niet per se het hoogste goed. Dit omdat volgens onze held ‘alle gevallen anders zijn’. Er schijnt een passage in de meeting geweest te zijn waar Max aangaf dat hij de uitleg van de stewards na de race in Brazilië als ‘vrij duidelijk’ betitelde, waarna Lewis exclameerde ‘nou, ik niet hoor! #blessed’.

Er is daarnaast ook gesproken over de optie om voortaan een vast panel van stewards te hebben dat meereist met het circus. In de huidige situatie bestaat het team van stewards elke race uit andere mensen, waarbij sommige ervaren rotten rouleren. Kennelijk zou Hamilton wel fan zijn van deze optie.

De meeste andere coureurs zijn dat echter niet. Zij zijn namelijk bang dat er vooroordelen kunnen ontstaan bij sommige stewards, die als je opeens elke race afhankelijk van ze bent problematisch kunnen worden. Dit zoals in elke beoordelingssituatie waar je afhankelijk bent van één vaste persoon of hetzelfde (kleine) groepje personen. Stewards zijn namelijk ook maar mensen.

Masi en de FIA erkennen dit probleem en hebben er voor gekozen dat onpartijdigheid en een onafhankelijke beoordeling belangrijker is dan het beetje consistentie dat je mogelijk zou kunnen winnen door elke keer dezelfde groep in te schakelen. Lijkt ons een verstandige keuze, het is immers geen 1950 meer.