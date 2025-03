’s Werelds lelijkste truck is ietsje minder lelijk

Tenminste, er is een poging gedaan om het lelijke eendje in truckwereld wat te verbeteren.

In theorie is een pickup of truck gewoon een bedrijfswagen en maakt het niet heel veel uit hoe het eruit ziet. Sterker nog: sommige trucks zijn het gaafst in het wit met weinig opties en stalen velgen, want dat onderstreept hun kunde in het onverharde. Toch kan je ook een beetje doorslaan in hoe weinig het zou uitmaken hoe iets eruit ziet. Dat bewijst Kia met de Tasman.

Kia Tasman

De naar een Nederlander vernoemde truck van Kia is een ruige ute die voor Australië bedoeld is. Het maakt dus niet erg veel uit hoe ‘ie eruit ziet. Maar het had ook wel ietsje minder mogen zijn. Passend bij de huidige designfilosofie had Kia bedacht dat de koplampen een soort verticale units konden zijn in de wielkasten. In je achterhoofd houdende dat we voorkanten toch altijd een beetje inbeelden als gezichten, geeft dit een nogal vreemd aanzicht.

Verbetering?

Inmiddels heeft de Tasman even kunnen inwerken en verschijnt de auto ook langzaam maar zeker in het straatbeeld. Je kan hem nog niet kopen volgens de Australische website, maar voor persdoeleinden zijn ze er wel. Zo ook een wit exemplaar dat gedeeld wordt door de Kia Tasman Instagram-pagina.

Je kan de wielkasten die doorlopen in de koplampen dus ook meegespoten krijgen. En heel eerlijk gezegd: het maakt het geheel ietsje beter. Mooi durven we het niet te noemen, maar niet zo vreemd als wat het ooit was. Uiteraard mag je ze ook ongespoten houden, maar zo weet je in ieder geval of het helpt of niet.

Overigens vindt Kia de lelijkheid ook wel meevallen (duh), maar heeft het merk in Australië ook recent onderzoek gedaan naar of men de Tasman wel echt zo lelijk vindt. Aan Carscoops meldt de marketingmanager dan ook dat het allemaal wel meevalt en de verwachtingen qua verkoop wel gehaald gaan worden met de Tasman. Het schrikt de kopers dus niet af.