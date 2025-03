Bugatti in beslag genomen na overschrijding van 73 km/u

Het schouwspel van een Bugatti die op een sleepwagen getakeld wordt gooit nog wat zout in de wonden.

Ondergetekende heeft nog nooit het geluk gehad om in een Bugatti te mogen rijden, alleen het lijkt erop dat een fluwelen voetje nodig is. Niet omdat de vierwielaangedreven hypercar zijn 1.500 pk niet aan kan, meer omdat het gas één keer intrappen zorgt voor een hele snelle respons. Dat kan je veel problemen veroorzaken als een agent toevallig meekijkt.

Bugatti in beslag genomen

Of de oorzaak zo werkte weten we niet, maar het gevolg gebeurde in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen stond de politie te laseren op de Ringstraße. Die kregen naar hun maatstaven een cadeautje: een Bugatti Chiron die langs komt vliegen met 123 km/u. Dat mag natuurlijk niet, want er geldt een snelheidslimiet van 50 km/u. Dus werd de auto in kwestie in beslag genomen door de politie.

Op een sleepwagen

Om maar eens te bewijzen dat de politie geen onderscheid maakt tussen arm of rijk: net als elke andere auto wordt deze dan in beslag genomen. Geen fluwelen handschoentjes, gewoon dezelfde sleepwagenchauffeur als elke andere auto die hem vakkundig aan vier kettingen achterop de wagen takelt. Bij een Bugatti geldt wel dat omstanders dan het schouwspel krijgen van een auto van meerdere miljoenen die op last van de politie in beslag wordt genomen, wat natuurlijk voor de eigenaar extra zuur is.

Rijbewijs kwijt

Over die eigenaar gesproken: volgens de politie gebruikte de bestuurder van de Bugatti Chiron de welbekende smoes ‘het is de auto van een vriend!’ Of dat ook echt zo is wordt niet helemaal duidelijk. Wel dat de 38-jarige bestuurder die de hypercar met W16 naar 73 km/u over de limiet stuurde zijn rijbewijs kwijt is. Oostenrijk is net als buurland Zwitserland lekker streng als het gaat om wangedrag met auto’s, dus het moet maar blijken of de eigenaar van de Chiron, al dan niet degene die ermee reed, genade krijgt. (via Heute)