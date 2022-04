Saoedische minister wil met Hamilton praten over mensenrechten

Dit zal toch niet de 1 april-grap van Saoedi-Arabië zijn?

Zoals we allemaal weten is Lewis Hamilton begaan met de problemen in de wereld. Daarom heeft hij een nuttig beroep uitgekozen, waarmee hij echt iets kan betekenen voor de mensheid: Formule 1-coureur. En dat bedoelen we in het geheel niet sarcastisch.

Wat blijkt namelijk? Lewis Hamilton is door Abdelaziz Bin Turki Al Faisal uitgenodigd om te komen praten over mensenrechten. En Abdelaziz Bin Turki Al-Faisal is niet zomaar iemand, want hij is Minister van Sport. Toevallig is hij ook lid van de koninklijke familie.

Abdelaziz Bin Turki Al-Faisal nodigt Lewis uit voor een gesprek. De aanleiding: Lewis had aangegeven zich niet zo prettig te voelen bij de keuze om in Saoedi-Arabië te racen. Dat zei hij vorig jaar al, maar dit weekend liet hij desgevraagd weten dat zijn standpunt nog niet veranderd is.

Abdelaziz Bin Turki Al-Faisal is de kwaadste niet en nodigt Lewis Hamilton nu uit voor een kopje Arabische koffie. Hij staat er volledig voor open om met Lewis over zijn bezwaren te praten.

Volgens Abdelaziz Bin Turki Al-Faisal krijgen buitenstaanders vaak niet de details mee van hoe het er werkelijk aan toe gaat. Hij lijkt dus wat misverstanden uit de weg te willen ruimen. Overigens geeft hij ruiterlijk toe dat ze niet perfect zijn in Saoedi-Arabië, maar volgens hem wordt er wel aan de problemen gewerkt.

Dat klopt inderdaad, sinds 2018 mogen vrouwen bijvoorbeeld gewoon ongestraft autorijden. Er zijn echter nog genoeg andere issues waar aan gewerkt moet worden. Lewis Hamilton zal dus genoeg gespreksstof hebben als hij op de uitnodiging van Abdelaziz Bin Turki Al-Faisal ingaat.

Als ze over mensenrechten uitgepraat zijn ze kunnen het altijd nog gezellig over racen hebben. Abdelaziz Bin Turki Al-Faisal is namelijk zelf ook coureur geweest. Hij heeft onder andere zes keer meegedaan aan de 24 uur van Le Mans, tussen 2011 en 2017. Hij is geen vrouw, dus ja, dan mag dat gewoon.

Via: Autosport.com