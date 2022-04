Autoverkopen 2022: dit waren de bestsellers tot dusver

Hoe zagen de verkoopcijfers van het eerste kwartaal van 2022 eruit?

Het is vandaag 1 april en dat betekent natuurlijk dat het tijd is voor grappen en grollen. Voor de serieuze mensen onder ons betekent het ook nog iets anders: er is een nieuw kwartaal begonnen. Daarom kunnen we dus terugblikken op het eerste kwartaal van het jaar 2022. Hoe stond het bijvoorbeeld met de autoverkoop?

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: er zijn wederom minder auto’s geregistreerd. De Bovag moet helaas een daling van 2,5% noteren ten op zichtte van vorig jaar. En dat is niet omdat het eerste kwartaal van 2021 zo fantastisch was, want toen zat de autoverkoop 7% in de min.

Om het even concreet te maken: in het afgelopen kwartaal zijn er 78.539 auto’s van een vers Nederlands kenteken voorzien. In 2020 waren dat er nog 103.053. De grote boosdoener is daarbij het chiptekort waar de autoindustrie nog steeds mee kampt. Corona, oorlog in Oekraïne en dure grondstoffen helpen ook niet mee.

Voor Kia is er wel goed nieuws, want ze staan dit jaar voorlopig op nummer één. Vorig jaar trok Volkswagen uiteindelijk aan het langste eind, maar in het eerste kwartaal van 2022 deed Kia veruit de beste zaken. Er werden 7.037 Kia’s geregistreerd tegen 5.951 Volkswagen’s. De hele top 5 zag er zo uit:

Kia (7.037) Volkswagen (5.951) Toyota (5.913) Peugeot (5.417) BMW (4.929)

De top 5 bestverkochte modellen zag er zo uit:

Volvo XC40 (1.934) Kia Niro (1.923) Peugeot 2008 (1.828) Kia Picanto (1.827) Peugeot 208 (1.795)

Hier geen grote verrassingen. We kunnen wel zeggen dat Peugeot lekker bezig is met de 208 én de 2008 in de top 5. Ook Kia heeft twee regelrechte bestsellers. Naast de Picanto blijft ook de Niro als een malle verkopen, ook al staat de nieuwe Niro voor de deur. Volvo moet het meer van één model hebben: de XC40 is goed voor bijna de helft van de verkopen bij Volvo.

We sluiten af met wat opmerkelijke cijfers die ons opvielen in de verkoopstatistieken:

Er zijn meer Bentley’s geregistreerd dan Alfa’s (51 vs 50)

Er zijn maar liefst 951 Lynk & Co 01’s geregistreerd

Tot nu toe zijn er dit jaar welgeteld 7 Honda e’s geregistreerd

Weten jullie dat ook weer!

Bron: Bovag