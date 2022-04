‘Formule 1-entree Audi en Porsche is volgende week officieel’

We zeggen het er voor alle zekerheid even bij: dit is geen 1 april-grap.

Het is een gerucht dat door de jaren heen telkens weer de kop op steekt: Volkswagen zou zin hebben om in de Formule 1 te gaan. Iedere keer kwam daar niets van terecht, maar de geruchten zijn deze keer wel heel hardnekkig. Er is inmiddels zoveel rook, er moet haast wel vuur zijn.

Het verhaal is als volgt: zowel Audi als Porsche gaan zich op de Formule 1 storten. Niet als twee nieuwe teams, maar in samenwerking met bestaande teams. Alhoewel samenwerken niet het goede woord is het geval van Audi. Het plan is namelijk dat Audi gewoon de hele toko koopt bij McLaren. Porsche zou intussen in zee gaan met Red Bull.

Deze opmerkelijke geruchten doken eind vorig jaar al op, maar nu zou Volkswagen héél dichtbij een definitieve beslissing zijn. Volgens bronnen van Reuters zal volgende week de knoop doorgehakt worden. Daarmee kan het nog twee kanten op natuurlijk. De kans is echter groot dat de toetreding van Porsche en Audi tot de Formule 1 groen licht krijgt, aldus een ingewijde.

Met deze stap zou een investering van 1 miljard euro gemoeid zijn. Het blijft wel een opmerkelijke move, omdat Volkswagen zich juist heel ijverig profileert als groen bedrijf. Dat lijkt een beetje lastig te rijmen met Formule 1. Ook al zijn ze bezig met synthetische brandstoffen.

Bron: Reuters