Nee, geen Saab. Er staat toch ‘Schaap’? Nou dan!

Soms hebben we het over een wolf in schaapskleren. Een dikke auto met het uiterlijk van een Toyota Corolla. Een dikke Dodge RAM bijvoorbeeld. Vinden we altijd leuk. Maar vandaag hebben we het over een gewoon schaap. Maar wel eentje die je ‘het zwarte schaap’ van de N2 kan noemen.

Het beest zorgde namelijk voor een flinke file op de N2. Hij was losgebroken en je weet, als er 1 schaap over de dam is, dan volgen er meer. Al klopte dat in dit geval niet, het bleef bij 1 schaap. Maar dat zorgde al voor genoeg problemen.

Schaap zorgt voor dikke file op de N2

Het arme schaap was ontsnapt en stormde als een ware Rambo de weg op. Gelukkig waren er omstanders die het niet bij mekkeren alleen hielden, maar hun best deden om het schaapje op het droge te krijgen. Wat nog voor best wat gemekker zorgde, het beest liet zich niet als een mak lammetje naar de slachtbank leiden.

Zelfs een herdershond moest eraan te pas komen om de shoarmastruik in de wollen kraag te vatten. Maar dat schaap rende zo hard, het leek wel of hij 5 poten had. Als het Lam Gods geslagen keken de mensen toe hoe het beest maar wist te ontkomen.

De trouwe herder uit het verhaal. Via Weginspecteur Tobias op Twitter

Een mevrouw maakte zelfs nog een flinke klapper in haar poging het dier te vangen. Maar misschien was zij wel lam. Uiteindelijk lukte het de hond én iemand die zich als een stormram voor het dier gooide; het schaapje was gevangen en keek schaapachtig toen ze terug haar hok in werd gedirigeerd.

Maar goed. Eind goed al goed, sorry voor het willige taalgebruik en als goedmakertje een leuk filmpje van het tafereel om even wat te lachen.

En dan nu onder de wol, we zijn er moe van geworden. Maar eerst een lekker lamsboutje eten, gokken wij zo.