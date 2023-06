Koop de dikke Corvette van een Autoblog-lezer

De ene Corvette erin, de andere Corvette eruit. Daarom staat deze C5 nu op Marktplaats.

Er zijn weinig auto’s onder de 30 mille die zoveel uitstraling hebben als een Corvette. Dit is een auto waar je in Nederland absoluut de blits mee maakt. En als het uiterlijk geen indruk maakt, dan doet de LS1 V8 dat wel.

Er staat op Marktplaats momenteel een exemplaar waar je helemaal de blits mee maakt. Deze is namelijk uitgevoerd in de kleur Millenium Yellow, met zwarte striping en dito velgen. Daarmee is het een echte nekkendraaier, voor zover een Corvette dat nog niet is.

De striping is overigens niet origineel, die heeft de verkoper er zelf aan toegevoegd. Het design is geïnspireerd op de Commemorative Edition. Deze auto is alleen niet blauw met zilver, maar geel met zwart. De auto is verder gepersonaliseerd met driedelige CCW-velgen.

Er zijn ook nog wat aanpassingen die niet meteen zichtbaar zijn. Deze ‘Vette is onder meer voorzien van racekatalysatoren en Corsa-uitlaatsysteem met een x-pipe en een klep. Je mag er dus vanuit gaan dat het geluid dik in orde is. Ook leuk: het betreft een handgeschakeld exemplaar, waar de meeste C5’s een automaat hebben.

Iedereen zal beamen dat het interieur niet het hoogtepunt is van de Corvette C5, maar ook hier is aandacht aan besteed. De stoelen zijn bijvoorbeeld opnieuw bekleed met diamond stitching. Daarbij zijn gele stiksels gebruikt, die de binnenkant mooi aan laten sluiten op de buitenkant. Het is je wellicht opgevallen dat het stuur ook niet origineel is: dat komt uit een C6.

De eigenaar heeft trouwens een hele goede reden om deze auto weg te doen: hij heeft een Corvette C6 ZR1 aangeschaft. Dat is een mooie upgrade, want die heeft ongeveer dubbel zoveel vermogen. Dat staat niet in de advertentie, maar dat weten we omdat we er een Mijn auto-video mee hebben opgenomen. Die kunnen jullie dus op korte termijn op de site verwachten.

Terug naar de Corvette C5: die wordt dus aangeboden op Marktplaats. De eigenaar wil er €26.500 voor hebben. Als je op zoekt ben naar een opvallende C5 zouden we zeggen: sla je slag.