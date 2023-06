Rijkswaterstaat laat je niet verschroeien langs de weg

Rijkswaterstaat haalt het hitteprotocol uit de kast.

Eindelijk, eindelijk. Na een natte beginperiode van de lente is het schitterende weer eindelijk aangebroken. Het belooft een prachtig weekend te worden met lokaal tropische temperaturen. Heerlijk weer om op pad te gaan. Helaas kan je auto daar misschien anders over denken. En met 30 graden langs de weg staan met pech kan best pittig zijn.

Rijkswaterstaat hitteprotocol

Snappen ze ook bij Rijkswaterstaat en daarom is morgen het hitteprotocol van kracht. In de provincies Zuid-Holand, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg kunnen automobilisten met pech rekenen op sneller hulp van Rijkswaterstaat. Met het hitteprotocol zijn de hulptroepen van Rijkswaterstaat sneller ter plaatse dan normaal. Het protocol is morgen tussen 10:00 uur en 22:00 uur van kracht.

Met pech langs de snelweg staan is met 30 graden geen pretje. In de auto wachten is onveilig en achter de vangrail wachten in de volle zon kan tevens gevaarlijk zijn. Daarom komen de hulptroepen van Rijkswaterstaat extra snel ter plaatse. Ze hebben water, kunnen schaduw bieden en brengen je desnoods naar het dichtstbijzijnde tankstation in afwachting van de berger.

Paraplu

Alvast zelf de nodige maatregelen nemen is ook niet onbelangrijk. Neem een flesje water mee in de auto morgen. En het kan ook geen kwaad een paraplu in de auto te leggen. Deze kun je gebruiken om jezelf schaduw te bieden mocht je inderdaad pech krijgen onderweg. Als je een Skoda of Rolls-Royce rijdt zit deze al in de deur natuurlijk. Slimme jongens, die Tsjechen en Britten.

