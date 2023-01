ANWB en Rijkswaterstaat kibbelen over drukste ochtendspits

De ANWB en Rijkswaterstaat kregen het publiekelijk met elkaar aan de stok over de drukste ochtendspits.

Superfijn als er meerdere organisaties zich bemoeien met een onderwerp. Zo kun je ontelbaar bronnen raadplegen om het weer te checken. De bronnen zullen onderling veel overeenkomsten hebben, waardoor de juistheid eenvoudig te controleren is. En dat brengt ons vandaag bij de ANWB en Rijkswaterstaat.

Beide organisaties hadden het vandaag aan de stok met elkaar. Een ouderwetse internetfittie waar een gemiddelde realityserie op SBS6 jaloers op mag zijn. Vanmorgen berichtte Rijkswaterstaat dat er sprake was van de drukste ochtendspits sinds 2019. Ho eens even, zei de ANWB. Volgens de ANWB Verkeersinformatie stond er op dat moment geen file bij Maastricht en was er dus helemaal geen sprake van de drukste ochtendspits sinds 2019.

In plaats van contact opnemen met Rijkswaterstaat, besloot de ANWB het ongenoegen te uiten op Twitter. Het rioolputje van het internet, tegenwoordig in handen van Elon Musk. Communicatief gezien niet de slimste oplossing, want het was niet de meest charmante opmerking van de ANWB richting Rijkswaterstaat.

Popcorn kon in de verpakking blijven, want Rijkswaterstaat besloot niet terug in de aanval te gaan. He jammer, we hadden wel zin in hete juice van Yvonne Coldeweijer over de ins- en outs van de ANWB en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat reageerde door toe te geven dat ze inderdaad een fout hebben gemaakt en het bericht aan te passen. De persoon die bij de ANWB het nogal onsympathieke tweet richting Rijkswaterstaat spuwde zal ongetwijfeld vanmiddag een lesje communicatie krijgen.