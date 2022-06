“Schermen op het dashboard zijn een beetje stom”

Schermen op het dashboard moet nu een keertje stoppen. Groot gelijk.

De gemiddelde leeftijd van een auto is op het moment 11 jaar oud in ons land. Dat betekent dat we gemiddeld genomen in een auto rijden uit 2011. Dat kan wel kloppen, want ook de BMW 535i Touring van (de baas van) @wouter is 11 jaar oud, evenals de BMW 325d Touring duurtester in onze Autoblog Garage. En dan zijn er ook nog zat oudere auto’s in de garage.

Als je van een oude auto naar een moderne overstapt, zie je hoe snel de techniek vooruitgaat. Analoge klokken, kleine navigatieschermen (die de marketeers destijds ‘groot’, ‘professional’ of ’plus’ noemden) en en een hoop knopjes. Tegenwoordig is het helemaal anders. De auto’s zijn allemaal voorzien van een paar grote schermen op het dashboard en daar moet je het mee doen. Op dit moment zien we die grote schermen als vooruitgang en modern. Maar ja, het ‘digitale’ display van de Corvette C4 in de jaren ’80 was ooit ook heel erg vooruitstrevend.

Schermen op het dashboard zijn stom

Thierry Métroz vindt de schermen maar niets, zo laat hij weten aan Autocar. Hij mag een mening hebben, want hij heeft daadwerkelijk verstand van auto’s. De beste man is namelijk de hoofd-designer van DS Automobiles, de luxe-divisie van Citroën. Om elektrische auto’s onderscheidend te maken, is design van belang. EV’s klinken allemaal hetzelfde en rijden min of meer hetzelfde, zeker in het betaalbare segment. Volgens Métroz valt er veel te winnen ophet gebied van dashboard-design.

Daarbij is ome Tsjèèèr heel duidelijk: ALLE schermen moeten verdwijnen. Ook deze Thierry houdt dus vast aan klassieke waarden. Volgens Métroz zijn de schermen van tegenwoordig te prominent aanwezig. Zeker als je ze uit zet, dan krijg je gewoon een vierkant zwart vlak. Dat is niet mooi en volgens Métroz niet sexy én niet luxueus. En dat is nu juist waar een DS automobiel met excelleren.

Trend

Het is een grote trend op het moment om heel veel schermen op het dashboard te hebben. Maar ik denk dat het een beetje stom. Met zo’n scherm heb je minder dashboard. Alleen een scherm. Dat past niet in onze filosofie. Thierry Métroz, wil alle schermen vaarwel zeggen.

Natuurlijk, dit soort hooggeplaatste medewerkers hebben – heel toevallig – een mening die strookt met hetgeen dat het merk in kwestie doet. Maar hij heeft wel degelijk een punt. Naast het feit dat alle dashboards er hetzelfde uitzien, is het nog maar de vraag hoe toekomstbestendig iets is. Moderne features en design worden over het algemeen minder mooi oud dan tijdloze features en design.

