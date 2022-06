Nieuwe Honda Civic is duurder dan die andere hybride

Honda heeft de nieuwe Civic voorzien van een prijskaartje. De elfde generatie van de Civic is altijd een hybride en staat vanaf 1 juli bij de dealer.

De Nederlandse Honda importeur heeft de prijs van de nieuwe Honda Civic bekend gemaakt. Vanaf 35.680 euro kan hij voor je deur staan. De Civic is er alleen als e:HEV, dat wil zeggen dat je de auto alleen als Hybrid Electric Vehicle kunt kopen.

Voor dat bedrag krijg je de Elegance uitvoering. Daarvoor krijg je onder andere 17 inch lichtmetalen velgen, een 7 inch infotainment systeem met Apple CarPlay en Android Auto en acht speakers om je tunes door de auto te laten schallen.

De Sport uitvoering voegt daar onder andere half-lederen bekleding aan toe, sportpedalen en 18 inch wielen. De prijs voor de Honda Civic Sport is 37.390 euro. Om de prijslijst even helemaal compleet te bespreken, is er ook nog een 41.055 euro kosten Advance uitvoering. Die voegt onder andere volledig leer toe, een 10,2 inch scherm en een BOSE audiosysteem met 12 luidsprekers. En stuurverwarming. Lekker.

Concurrentie

De Civic is zo wel net iets duurder als die andere C-segmenter die je alleen als Hybride kan kopen, de Toyota Corolla. De hatchback van die andere Hybride pionier kost minder dan 30 duizend. Die is dan wel minder ruim dan de Honda Civic. Een ruime Sports Tourer kost “maar” 30.150 euro en heeft een klap meer ruimte. Die keuze is dan wellicht snel gemaakt.

Ook de Mazda 3 kost je minder, en dan heb je naar ons idee toch een wat hippere auto te pakken. Ook daar lukt het voor onder de 30 mille. Maar dan heb je geen hybride. Wil je liever volledig elektrisch, dan ben je in deze klasse bij Honda aan het verkeerde adres. Een Volkswagen ID3 is wel echt duurder met dik 43 duizend euro. De Volkswagen Golf kost ongeveer evenveel.

Halve eeuw

Met de elfde generatie Honda Civic viert het merk meteen het 50 jarig bestaan van het model. Sinds 1972 zijn er wereldwijd in 170 landen meer dan 27,5 miljoen keer verkocht. De orderboeken voor de Honda Civic e:HEV gaan van 1 juli open. Als je ‘m direct bestelt, kun je de nieuwe Civic in oktober dit jaar in ontvangst nemen.