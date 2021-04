Schumacher Fiats en reclame - Mini Special - Autoblog.nl

Naast dikke Ferrari’s kon de Duitser ook zijn eigen Schumacher Fiats aanprijzen.

Dit seizoen gaat Lewis Hamilton de laatste paar records aan diggelen rijden. De Britse stercoureur zonder sterallures rijdend bij het merk met de ster rijgt de overwinningen, pole positions én wereldkampioenschappen bij elkaar. Er zijn genoeg héél erg goede coureurs die minder vaak gewonnen hebben, dan dat Hamilton wereldkampioen geworden is.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor Michael Schumacher, ironisch genoeg de voorloper van Hamilton bij het team van Mercedes. Toch, ondanks een debuut bij Jordan en de eerste twee wereldtitels bij Benneton, zal Michael Schumacher altijd onlosmakelijk verbonden zijn aan Ferrari.

11 Seizoenen voor Ferrari

Michael Schumacher heeft 11 seizoenen gereden voor Ferrari: van 1996 tot 2006. Schumacher werd destijds door Ferrari binnengehaald om de eerste titel sinds Jody Scheckter (1979) binnen te halen. Daarnaast zou je zeggen dat ze bij Ferrari de Schumacher-factor wel uit hebben gemolken. Dat is toch wat je moet doen met zo’n rijdende legende, nietwaar?

Dat viel wel mee eigenlijk. Op wat introducties en rijsessie met Schumi na, deed Ferrari er niet zo veel mee. Die waren meer geïnteresseerd in de sportieve prestaties van de Duitser. Bij Fiat (dat natuurlijk ook meebetaalde aan het meer dan vorstelijke salaris) vond men het wel interessant om zijn naam te gebruiken voor diverse special editions. Dat niet alleen, de Duitser mocht ook de reclame doen voor de Fiat Multipla. Ja, echt waar:

Schumacher Fiats

Nog altijd wil de legende dat ze op de marketing-afdeling van Fiat Auto een stagiair hadden rondlopen die nog nooit een F1-race gezien had. Want de beslissingen die Fiat maakte met Schumi waren bovengemiddeld opmerkelijk. Ook als het gaat om de Schumacher auto’s. Dit zijn enkele Schumacher Fiats op een rij:

Fiat Seicento Sporting Michael Schumacher (187)

Bij Fiat hadden ze gave auto’s in het assortiment, zoals de Barchetta of de Coupé. Maar nee, Schumachers handtekening kwam op de bips te staan van de Seicento Sporting. De Seicento Sporting Michael Schumacher Edition was een Sporting met de Abarth bodykit, Abarth-velgen en het Abarth sportonderstel.

Daarnaast kreeg je een chromen strip om de pook en oh ja: ABS was standaard. Er zijn er 5.000 van gebouwd. Op de deur aan de bijrijderskant was een plakaat waarop stond hoe bijzonder jouw Seicento was. Mocht je je afvragen of er een Seicento-reclame met Schumacher was, natuurlijk:

Fiat Stilo Abarth Michael Schumacher (192)

Het zou niet bij de Seicento blijven qua Schumacher Fiats. Want er was nog een model dat broodnodig een beetje Schumacher-succes kon gebruiken, de Stilo. Ironisch genoeg was deze Stilo er om de vijfde wereldtitel van Ferrari te vieren. In grote lijnen bleef veel hetzelfde. De Stilo Abarth had al de 2.4 vijfcilinder twintigklepper met 170 pk onder kap. De Stilo Michael Schumacher Edition had een bodykit van Zender en bijzondere 17 inch wielen.

De pedalen waren van aluminium en uiteraard was er een plakaatje aanwezig (op het dashboard) die jou vertelt dat je in een bijzondere Stilo rijdt. Op zich was het een leuke uitvoering, maar wederom was het nét even te weinig om echt een verschil te maken. Zie het zo: je kocht de Schumacher Edition omdat je toch al zo’n Fiat ging kopen. Niemand liet een Golf GTI, Mégane Renault Sport of Civic Type-R staan om een van deze auto’s op te pikken. Toch zijn er 3.500 van gebouwd.

Fiat Stilo Abarth Michael Schumacher (132)

Het leek eventjes goed te gaan met de Schumacher-editie. Maar niet veel later na de Europese versie, lanceerde Fiat Brasil de Stilo Michael Schumacher. Je kon kiezen uit de kleuren Rosso Modena of Giallo Indianapolis. Dat laatste was absoluut geen hoedtik naar de GP van Amerika op Indy in 2005… Er werden twee grote fouten gemaakt bij dit speciaaltje.

Ten eerste kreeg de Stilo Michael Schumacher in Brazilië de beschikking over de vijfdeurs carrosserie. Die was hoger en minder sportief. Ook de motor was minder. De 2.4 vijfcilinder werd bedankt voor zijn diensten en vervangen door een 1.8 viercilinder met 125 pk. Er zijn er 500 van gebouwd.

Fiat Stilo Abarth Michael Schumacher GP (192)

Gelukkig, driemaal is scheepsrecht. Naast de Schumacher kon je in het Verenigd Koninkrijk ook kiezen voor de Michael Schumacher GP. Met deze auto ging het al de goede kant op. De GP kreeg alle wijzigingen van de gewone Abarth Michael Schumacher. Vervolgens ging de auto naar de heren van Prodrive in Banbury.

Daar kreeg de auto nieuwe veren (Eibach), nieuwe dempers (Bilstein) en nieuwe 18″ velgen (OZ Racing). Ook kreeg de GP een onbeschofte uitlaat, zodat je die vijfcilinder veel beter kon horen roffelen. Van deze versie zijn er 200 van gebouwd. Het was eigenlijk de versie zoals de Abarth van begin af aan had moeten zijn. Er waren gerichten over een versie met supercharger, maar zover mocht het niet komen. Hierna kon Prodrive zich bezig houden met de Alfa Romeo Brera S by Prodrive.

Michael Schumacher Fiat reclame

Voor Michael Schumacher en Fiat zou het er bijna opzitten. De meest vergezochte reclames werden opgenomen en uitgezonden. Onder andere om de Fiat Scudo (video boven) aan de man te brengen. En natuurlijk eentje met zowaar een lachende Kimi Räikkönen:

In 2010 hervatte Schumi zijn carrière bij Mercedes. Dat leverde in elk geval leukere reclames op, maar geen speciale modellen zoals de Schumacher Fiats.