Scoor een zwik Paul Walker-auto’s op een veiling

Goed nieuws, want gevoel voor auto's had de acteur wel.

Het is alweer bijna zes jaar geleden dat Fast and Furious-acteur Paul Walker om het leven kwam bij een ongeluk met een Porsche Carrera GT. Kijkend naar het hoge ‘simpele entertainment’-gehalte van de franchise waren de meningen een beetje verdeeld. Tuurlijk, de dood wens je niemand toe, maar of Paul Walker nou voor Hollywood-standaarden een hele goede acteur was? Dat mogen de mensen op het internet lekker uitvechten, wij richten ons liever op zijn autoverzameling. Een deel daarvan gaat onder de hamer op de Barrett-Jackson Scottsdale-veiling in 2020.

Je zou verwachten dat de naam van een bekend persoon, helemaal als er een link met auto’s is, de prijs kan opkrikken. In dit geval kan er een hoop geld gaan rollen, maar dat heeft meer te maken met de auto’s die aangeboden worden dan de connectie met Walker. De lijst hieronder:

1963 Chevrolet Nova station wagon

1964 Chevrolet Chevelle station wagon

1967 Chevrolet II Nova

1988 BMW M3 E30

1989 Nissan R32 Skyline race car

1991 BMW M3 E30 coupe

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight

1995 BMW M3 E36 Lightweight – Factory LTW wing and race-livery delete

1995 Ford Bronco

2000 Audi S4

2003 Ford F250 pickup

2004 GMC Sierra 1500 pickup

2005 Harley-Davidson RS motorcycle

2006 Toyota Tundra pickup

2008 Suzuki motorcycle

2009 Nissan 370Z

2011 BMW motorcycle

2013 Ford Mustang Boss 302S race car

Wat valt op? Diversiteit. Niet alleen vanwege het feit dat er zowel auto’s als motoren onder de hamer gaan, ook de auto’s qua cultuur, herkomst et cetera. We zien een Nissan Skyline R32, twee Chevrolets uit de sixties, een paar pickups (een F-150, een Toyota Tundra en een GMC Sierra) en een Audi S4. Het echte geld gaat waarschijnlijk betaald worden in de hoek van de vijf(!) BMW E36 Lightweights. De Lightweight was een race-speciaaltje op basis van de tweede generatie BMW M3, waarvan Paul Walker er dus genoeg had.

Ook staan er twee BMW E30 M3’s op de lijst, wat ook een steeds meer begerenswaardige auto wordt. We verwachten uit dit lijstje geen miljoenenopbrengst, maar toch gaan er een paar bijzondere wagens uit de bijzondere collectie van Walker onder de hamer.