Bevestigd: de datum waarop VW de Golf onthult

Voor wie liever lekker gewoon blijft en de ID.3 nog niet zo ziet zitten, schrijf hem op in je agenda.

Volkswagen zegt zelf dat bij de ID.3 het getal staat voor het ‘hoofdstuk’ wat de auto is voor het merk. Het begon in de jaren ’30 met de Kever, die heeft het (in Europa) volgehouden tot het eind van de jaren ’70. Opvallend is wel dat er een paar jaar overlap was: het is niet zo dat de Kever uit productie gehaald werd en daarna gelijk de Golf erin kwam. Nee, de Golf kwam in ’74 en de Kever ging eruit in ’78. Datzelfde vindt nu plaats. Ja, de ID.3 is enorm belangrijk voor Volkswagen. Maar de ID.3 is een nieuw begin terwijl veel kopers nog niet klaar zijn voor het einde van het oude. Voor die mensen presenteert Volkswagen gewoon nog een achtste generatie Golf.

Mondjesmaat druppelt er info binnen, hier en daar een lekplaatje en hier en daar zelfs officiële info van VW zelf. Een verrassing zal de onthulling niet zijn, door spyshots, alle info en lekplaatjes aan elkaar te rijgen, samen met de ietwat voorspelbare aard van de Golf, kun je al een redelijke voorspelling doen wat het gaat worden met de nieuwe middenklasser. Toch is concrete info fijn en is het bijna tijd om the real deal te zien.

Dus schrijf in je agenda: 24 oktober zal Volkswagen de doeken van de nieuwe Golf af gooien. Je vraagt je misschien af waarom ze de ontwikkeling niet hebben versneld zodat de auto parallel onthuld kon worden aan de ID.3 op de IAA, dat heeft te maken met de omstreden milieumaatregelen en de Frankfurtse autoshow nogal een dingetje zijn voor Duitse autofabrikanten. Dan wil je je beste groene product sturen en moest de ID.3 alle aandacht pakken. Het signaal is daarom dat mensen die Golf rijden ouderwets zijn: als je meer van ‘nieuwerwets’ bent dan moet je de ID.3 hebben. Wie daarom lekker ouderwets Golf wil rijden kan daarom nog genieten van deze trouwe toevoeging aan het assortiment. Gezien het verleden kan het echter voor de laatste keer zijn… (via Motor1)