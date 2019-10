Nieuwe Audi Q3 voor beste Nederlandse alpineskiër

Een auto die ook in de sneeuw zijn mannetje kan staan.

Al meerdere jaren heeft Audi een samenwerking lopen met de Nederlandse alpineskiër Maarten Meiners. Zo nam hij in 2017 de sleutels in ontvangst van een gele Audi Q2. Het is tijd voor een upgrade, want de sportman heeft de sleutels gekregen van een gloednieuwe Audi Q3.

Meiners gaat de samenwerking met de Duitse autobouwer voortzetten. Beide partijen zullen ook de komende twee jaar samen verder gaan. Onderdeel van dit partnership is een nieuwe auto, in dit geval een grijze Q3 35 TFSI S tronic. Een instappertje met automaat, dat dan weer wel. De Audi heeft een 1.5 viercilinder turbo benzinemotor met 150 pk en 250 Nm koppel. De skiër zal de auto gebruiken om naar trainings- en wedstrijdlocaties in heel Europa te reizen. De grijze Audi van de sportman is te herkennen aan de opvallende stickers op de zijkant van de auto.

Maarten Meiners is inmiddels meer dan 10 jaar op internationaal niveau in de skisport actief, met name op de reuzenslalom en de Super-G. Momenteel is de alpineskiër de eerste Nederlander op de wereldranglijst in de reuzenslalom, waarin hij de 58e plaats bezet. Zijn doel is deelnemen aan de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.