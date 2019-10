SEAT bedient de mensen die niet kunnen kiezen

Weloverwogen keuzes maken doet men niet meer.

Over sommige dingen twijfel je enorm. De kleur van je auto, helemaal als gezin zijnde en je laat de kinderen meedoen, is vaak een punt van discussie. Vader wil blauw, moeder durft knalgroen aan, dochter vind zwart wel stoer en zoon denkt dat bordeauxrood echt goed staat. De uitkomst is vaak een compromis, bijvoorbeeld wit. Anyway, keuze zat, maar zodra je een krabbel onder een koopcontract zet, dan kun je niet komen aankakken bij de dealer en zeggen dat je zoon toch gelijk had, en doe dan ook gelijk een zwart dak. Nee, dan staat er een witte Hyundai Kona auto op de oprit en heb je het er maar mee te doen.

SEAT gaat het anders aanpakken. Het Spaanse automerk heeft een nieuw stukje innovatie wat ze de ‘Control Tower’ (verkeerstoren) noemen. Daarmee willen ze elk auto-onderdeel traceren en uniek maken. Klinkt als een onmogelijke opdracht, helemaal omdat er dagelijks 16 miljoen onderdelen op 2.300 auto’s geschroefd worden. SEAT wil concreet en uitgebreid elk onderdeel traceren voordat het in hun auto gezet wordt, om volledige controle over al die onderdelen te hebben.

Voor de consument een gevalletje ‘klinkt leuk, maar wat heb ík eraan?’ Daarvoor moeten we terug naar het voorbeeld uit de eerste alinea: SEAT meent dat je hierdoor letterlijk onderdelen kunt uitzonderen en vervangen. Niet alleen om foutieve onderdelen te vervangen, maar ook om op het laatste moment nog te kunnen kiezen en aanpassingen te maken. Dus dan kun je daadwerkelijk als de opdracht al gegeven is voor een witte auto, alsnog een zwarte auto bestellen. Dan wordt er zwarte verf besteld, in plaats van witte verf, alles tot en met de eerste spuitbeurt van de auto.

Handig voor de twijfelaars dus. Je kunt natuurlijk ook gewoon een goed overwogen keuze maken. Maar goed, met al die mooie nieuwe kleuren die elk merk tegenwoordig introduceert, is de keuze lastig.