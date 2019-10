Officieel: Chevrolet Corvette Stingray Convertible

Het dak gaat open voor de nieuwe Corvette.

Ruim twee maanden na de onthulling van de nieuwe Corvette C8, presenteert Chevrolet nu de open variant van de nieuwste Corvette. Dit is de Chevrolet Corvette Stingray Convertible. De open Corvette verbergt zijn hardtop (voor het eerst een hardtop!) in de auto, terwijl er qua bagageruimte nog steeds twee golfclubs kunnen worden meegenomen. Dit laatste heeft de autobouwer voor elkaar gekregen omdat met het ontwerp van de auto al sterk rekening is gehouden dat er een Convertible zou komen.

Het dak kan elektrisch geopend of gesloten worden tot een snelheid van 30 mph (48 km/u). Het gehele proces duurt 16 seconden. Het daksysteem bestaat uit zes kleine elektromotoren die het mechanisme in werking stellen. Dit is anders in vergelijking met voorgaande modellen, die gebruik maakten van een hydraulisch systeem. Volgens Corvette moet dit nieuwe systeem betrouwbaarder zijn.

De Corvette Stingray Convertible komt met een aparte achterruit die los bediend kan worden. Bijvoorbeeld als je het dak dicht wil laten, maar de achterruit naar beneden zodat je het geluid van de middenmotor beter kunt horen.

Aan het basisrecept is niets veranderd. Nog steeds is een natuurlijk ademende 6.2-liter LT2 V8 verantwoordelijk voor 490 pk en 637 Nm koppel, gekoppeld aan een achttraps automaat. De nieuwe Chevrolet Corvette Stingray Convertible gaat in het eerste kwartaal van 2020 in productie. De prijs voor een Convertible ligt in de Verenigde Staten 7.500 dollar hoger in vergelijking met de coupé. De coupé is er vanaf 59.995 dollar.