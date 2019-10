Bosch gaat levens redden met explosies

Explosies zo groot als de foto, hopelijk niet.

Beetje tegenstrijdig, explosies zijn meestal niet bedoeld om schade te beperken. Daarom is de tweet die Bosch de wereld in stuurde, waarin staat dat ze levens gaan redden met explosies, vatbaar voor wat extra uitleg.

💥 Explosions that save lives – Bosch pyrofuse can prevent electric shocks after electric vehicles crash. 🚨 Specially designed #microchips deactivate the vehicle’s power circuits in a fraction of a second. Learn more: https://t.co/GFSsGCfs1L #EVs #MEMS pic.twitter.com/eokfJn1Fme — BoschGlobal (@BoschGlobal) October 2, 2019

Goed, uiteraard is het niet de bedoeling dat nu elke auto verandert in zunne grote vuurbal jonguh. Het idee is vooral bedoeld voor elektrische auto’s. Een risico van een ongeluk met een elektrische auto is dat componenten onder stroom komen te staan. Zo is in de beginfase van Tesla-verkoop in Nederland iemand hard gecrasht in een Tesla en overleden, wat min of meer te maken had met het feit dat de brandweer geen idee had wat voor hoogspanningsrisico’s er in een Tesla en/of andere elektrische auto’s zitten. Natuurlijk wil je levens redden, maar als iemand een opdoffer krijgt van een Tesla-batterij in een reddingspoging mag je twee rouwauto’s die kant op sturen. Bosch wil dit voorkomen.

Hun idee is om de stroomtoevoer af te sluiten. Dat kunnen ze doen met een zelf-deactiverend systeem in de stroomcircuits, maar dat helpt niet altijd. Daar komen de explosies van pas, deze zijn relatief klein en blazen vooral kabels op. Zo voeren de kabels geen kracht meer toe aan de elektrische systemen en andersom. Dat moet helpen met het beperken van componenten die onder stroom komen te staan. Een leuk stukje techniek met veiligheid in het achterhoofd.

Het gebeurt niet enorm vaak dat een ongeluk zo heftig is dat de auto potentieel onder stroom staat, maar met het toenemende aantal elektrische auto’s wordt het risico wel steeds groter. Het is daarom eigenlijk bizar dat ongelukken waarbij de brandweer risico loopt gebeuren, ook al doen de autofabrikanten dat natuurlijk ook niet expres. Bosch gaat dit proberen te verhelpen.