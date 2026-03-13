Shell: Milieuclub weet niet wat er in de echte wereld gebeurt

De Britse olieproducent is helemaal klaar met de aanvallen van Milieudefensie.

Het lijkt ons ook erg vermoeiend als er de hele tijd iemand mee zit te kijken op wat je aan het doen bent, en of dat wel milieuvriendelijk is. En soms moet er dan even ingegrepen worden om de meekijker op z’n plek te zetten. Iets wat Shell nu doet in een stevige sneer naar Milieudefensie. Het is het allerminst eens met de eisen die de activisten bij de Britse oliemaatschappij hebben neergelegd.

Per direct stoppen met olie en gas

Als het aan de verdedigers van onze leefomgeving ligt, zou het fijn zijn als Shell per direct alle investeringen in het aanboren en ontwikkelen van nieuwe olie- en gasvelden stopzet. Daarmee zou op papier zo’n 5,2 miljard ton CO2 niet de atmosfeer in gepompt worden.

Shell leest de neergelegde eis ietsjes anders. De oliemaatschappij ziet het als een ‘je gaat maar even lekker kijken naar andere manieren om in de toekomst actief te zijn’. En dat schiet natuurlijk het verkeerde keelgat.

Volgens de energiegigant is er nog geen scenario denkbaar waarbij het wereldwijde energiesysteem zonder enige vorm van olie en gas kan. Daarom is de eis van Milieudefensie “volledig losgekoppeld van de realiteit”. Sterker nog, het zou de prijzen nog verder opdrijven.

We zitten teveel vast om te stoppen

Het feit dat de brandstofprijzen nu zo extreem hoog zijn, toont volgens Shell aan dat we nog teveel aan vast zitten aan deze energiebron. Het zou dan ook onverstandig zijn om er nu al zo hard van weg te sturen. Als alle investeringen in olie- en gasvelden nu stoppen, zou de olieproductie de aankomende tien jaar met acht procent per jaar afnemen. Iets wat de de andere, hernieuwbare energiebronnen nog niet kunnen opvangen, stelt Shell op basis van cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

En dan is Shell nog niet klaar met schoppen. Volgens de oliemaatschappij toont het eisenpakket van Milieudefensie des te meer aan dat klimaatactivisten geen benul hebben van hoe het wereldwijde energiesysteem eigenlijk werkt. De milieustrijders stappen in een wereld waar overheden zeggenschap hebben en waar zij dus niet horen, beweert de oliemaatschappij.

“Betrouwbare en betaalbare energie is essentieel voor het functioneren van economieën, voor de industrie en voor het dagelijks leven van mensen. Het is aan overheden, niet aan Milieudefensie, om te bepalen hoe zij hun natuurlijke hulpbronnen ontwikkelen’, aldus Shell.

Van blaffen naar bijten

Overigens is Milieudefensie meer dan een enkel een blaffende hond die met de staart tussen de benen wegrent als hij aangevallen wordt. De partij spande al eerder een zaak tegen Shell aan. Die won het aanvankelijk in 2021, maar de uitspraak werd in een hoger beroep in 2024 teruggedraaid. Deze zaak loopt nu nog steeds bij de Hoge Raad.

Milieudefensie heeft al laten weten de uitspraken van Shell serieus te nemen. Het is bereid om ook deze onenigheid in de rechtszaal uit te vechten.