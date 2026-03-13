Het mooiere alternatief voor de Model Y komt eraan: dit zijn de specs!

De Rivian R2 is er klaar voor.

We schreven eerder vandaag al over de goedkopere modellen van Lucid, maar er is nóg een Amerikaanse EV-fabrikant die met een Model Y-rivaal komt. Zij zijn al een stuk verder. De Rivian R2 is helemaal af en de leveringen starten binnenkort. En deze auto is ook bestemd voor Europa!

Afmetingen

We kunnen nu alle specificaties uit de doeken doen. Om te beginnen even de afmetingen. Die wisten we al, maar dan heb je een idee waar we over praten. De Rivian R2 is 4,72 meter lang, 1,9 meter breed en 1,7 meter hoog. Daarmee is ‘ie net iets compacter dan de 4,75 meter lange Model Y, maar het scheelt niet veel. We hebben de Tesla er niet aan de haren bijgetrokken, als je dat soms dacht.

Rivian R2 Standard

De Rivian R2 ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan de Tesla Model Y, maar hoe zit het met de specs? De Rivian komt in drie smaakjes, te beginnen bij de R2 Standard. Deze heeft achterwielaandrijving, 350 pk en een geschatte range van 555 kilometer. Voor alle duidelijkheid: dat is de geschatte EPA-range, maar die is vrij conservatief. De WLTP-range valt waarschijnlijk iets hoger uit.

Om dit even in perspectief te plaatsen: de Model Y Premium RWD heeft een EPA-range van 574 kilometer. De Rivian komt dus redelijk in de buurt, maar is wel iets duurder. De Model Y kost 44.990 dollar in de VS, de R2 48.990 dollar. Overigens volgt er later ook nog een RWD Long Range.

Rivian R2 Premium & Performance

Verder hebben we nog de R2 Premium, die 53.990 dollar kost. Deze heeft een rijkere uitrusting, vierwielaandrijving en 450 pk. Je levert wel iets in qua range. Die komt naar verwachting uit op 530 kilometer. Als klap op de vuurpijl is er de R2 Performance. Deze heeft dezelfde range, maar dan met 656 pk. Dit is een directe rivaal voor de Model Y Performance. Toevallig zijn deze auto’s ook even duur: 57.990 dollar vs. 57.490 dollar.

Met de goedkoopste instapversies van de Model Y kan de Rivian niet concurreren, maar bij de Model Y ‘Premium’ komt ‘ie aardig in de buurt. En er zijn best wat redenen te bedenken waarom je geen Tesla zou willen. Wanneer de auto precies naar Europa komt, is nog niet bekend, maar wij zeggen: kom maar door!