Verkoop VW ID. Buzz verdubbelt, maar heeft nog steeds een lange weg te gaan

De bedrijfswagentak van Volkswagen deed goede zaken, maar het moet nog beter.

2025 is geen jaar waar Volkswagen over 50 jaar een speciale Golf-uitvoering over uitbrengt. Er wordt nog steeds een miljardenwinst gedraaid, alleen is die nu 6,9 miljard euro, wat 5 miljard minder is dan in 2024. Zoomen we in op Volkswagen Bedrijfswagens, dan lijken de cijfers in eerste instantie erg rooskleurig.

De werkbussendivisie verkocht 428.000 voertuigen, wat er 24.000 meer zijn dan vorig jaar. De omzet nam dan ook toe naar 16,9 miljard. Een deel van het succes lag bij de elektrische ID. Buzz. Het toffe busje verkocht voor het eerst in zijn leven meer dan 60.000 exemplaren in een jaar. Daarmee verdubbelde de verkoop van de ID. Buzz. Ook de Multivan had een recordjaar met 38.700 verkochte bussen.

Tegelijkertijd daalde de operationele winst tot 245 miljoen euro, vergeleken met 743 miljoen euro in het voorgaande jaar. Ai. Ook bij de Transporters liep het niet op rolletjes. Er kwam een nieuwe generatie op Ford-basis die pas in de loop van het jaar in verschillende markten van start ging. Volkswagen Bedrijfswagens is daarom van plan het aanbod in 2026 uit te breiden met extra versies.

Nog meer VW Bedrijfswagennieuws: facelifts!

De Volkswagen bussen moeten er weer bovenop komen door een lading aan opfrisser. Bij de facelifts van de Caddy en Multivan gaat VW het ontwerp aanpakken, maar ook het interieur gaat op de schop. Voor de ID. Buzz komt VW dit jaar nog met V2L-laden, een “goodnight package”, Camp Mode en een versie met lange wielbasis van de Volkswagen ID. Buzz Cargo. Voor de grotere klussen komen er nieuwe varianten van de Crafter, waaronder een driewegkipper, een gesloten laadbak en een laadplatform.

Op de korte termijn moeten de toCargo-modellen in Nederland gaan zorgen voor een verkooppush dankzij een handig trucje van Volkswagen.