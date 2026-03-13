Video: Ferrari 458 krijgt klapband

Ben je lekker aan het knallen, zegt de band boem.
De inzittenden van deze Ferrari 458 kregen de schrik van hun leven toen de band van de auto klapte.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 8 Reacties
Reacties
Mini Joe zegt
Toch ook weer iets met hersencellen en snelheid
bmw1cabrio zegt
?? Hij rijdt gewoon recht op een hoge snelheid, niets geks en die auto is ervoor gemaakt. Is snel rijden ineens dom?
Mini Joe zegt
Wil je zeggen dat het intelligent is op de openbare weg?
Voor dat soort onzin is er een circuit.
anthwan zegt
Op het circuit durven zulke types niet want dan valt het pas echt op dat ze niet kunnen rijden.
Hoop dat deze knuppel er nog een forse duw na krijgt vooor deze domme actie, gelukkig alleen zichzelf in de kreukels.
RazendeRichard zegt
Mompelt iets over Duitse Autobahn.
Duderino zegt
Mompelt iets over snelheidslimiet in tunnels, ook op de autobahn
maussieknip zegt
Ook heel snugger om dat in een tunnel te doen, waar vaak meer troep ligt dan buiten de tunnel. Voer voor een klapband en je mooie Ferrari totall-loss. Van de lekke en/of klapbanden die ik heb gehad was een tunnel meestal de oorzaak.
camber24 zegt
Aan de beelden te zien, maar ook aan het geluid (ding zit al hoog in zn toeren), rijdt de beste man daar geen 120 km/u. Denk een behoorlijk stukje harder. De verzekering gaat vooral ook blij zijn met dit soort beelden.