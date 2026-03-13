Autoblog.nl

Video: Ferrari 458 krijgt klapband

Auteur: , gepost om 8 Reacties

Ben je lekker aan het knallen, zegt de band boem.

De inzittenden van deze Ferrari 458 kregen de schrik van hun leven toen de band van de auto klapte.

Bekijk ook deze video: Slecht zichtbare stoeprand sloopt auto’s

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  2. maussieknip zegt

    Ook heel snugger om dat in een tunnel te doen, waar vaak meer troep ligt dan buiten de tunnel. Voer voor een klapband en je mooie Ferrari totall-loss. Van de lekke en/of klapbanden die ik heb gehad was een tunnel meestal de oorzaak.

  3. camber24 zegt

    Aan de beelden te zien, maar ook aan het geluid (ding zit al hoog in zn toeren), rijdt de beste man daar geen 120 km/u. Denk een behoorlijk stukje harder. De verzekering gaat vooral ook blij zijn met dit soort beelden.

Geef een reactie

Autoblog

Merken