Silverstone sleept falende asfalteerder voor de rechter

En terecht, want die falende asfalteerder heeft Silverstone zo’n 8 miljoen pond schade opgeleverd.

Het circuit van Silverstone. Volgend weekend rijden de Formule 1-wagens daar weer hun rondjes, altijd leuk om even terug te kijken naar de vorige jaren. De GP van vorig stond natuurlijk in het teken van de mislukte moordaanslag van Lewis Hamilton op onze Nederlandse trots Max Verstappen. Mocht je het desondanks toch vergeten zijn, wij zijn niet te beroerd dat even voor je te recapituleren hoor.

Komt ‘ie. Lewis Hamilton duwde Max van de baan in Copse Corner, terwijl ze rond de 265 kilometer per uur reden. Max klapte daarop in de bandenstapel en kreeg een kracht van 51G op zijn lijf te verwerken. Lewis kreeg een fopstraf van 10 seconden, won daarna de race en juichte als een malle terwijl Max in het ziekenhuis lag.

Maar als je denkt dat dit al een pijnlijke herinnering is, bedenk dan dat het nog veel erger kan. Bijvoorbeeld als je in de directie van het circuit van Silverstone zit…

Asfalteerder Silverstone leverde prutswerk

De baan had een paar jaar geleden een nieuwe laag asfalt nodig en in 2018 werd asfalteerder Tarmac Trading Ltd in de hand genomen om de klus te klaren. Normaal een goede partij, maar deze keer faalden ze als een malle. De baan was zo hobbelig als de huid van een 17-jarige Instagramster zonder make-up. Precies, enorm hobbelig dus.

De rijders klaagden steen en been. Zelfs de normaal zo behouden en rustige Lewis Hamilton, die anders nooit zeurt. Die zei onder meer:

“The people they hired did the worst job ever. It’s the bumpiest track I’ve ever experienced. It’s bumpier than the Nordschleife, which is 100 years old. It’s rattling your freaking eyeballs out of your brain. I don’t know how you could do such a bad job in layering the track.” Hamilton, klaagt anders alleen over zijn banden

Ook de MotoGP had last van de asfalteerder

Maar dat was nog niet alles, want de grootste schade moest nog komen. Een paar maanden later zou de MotoGP naar Silverstone komen, maar dat werd een debacle van de hoogste orde. De race werd uiteindelijk gecanceld vanwege hevige regenval, die de baan niet kon afvoeren, maar daarvoor was er ook al het nodige gebeurd.

Zo waren er massale valpartijen waarbij een coureur zelfs zijn been brak. Niet wat je wil als Silverstone zijnde. Ook niet omdat het afgelasten van een race ontzettend veel geld kost. Miljoenen, om precies te zijn.

Inmiddels ligt er voor de lieve som van 2 miljoen een nieuwe -gladde- laag asfalt op de baan en zijn de gedupeerden van de gecancelde MotoGP-race gecompenseerd. En dat moet de falende asfalteerder terugbetalen. Daarvoor is Silverstone naar de rechter gestapt en wordt er daar 8 miljoen pond geëist.

Of dit allemaal gaat lukken horen we binnenkort, als de rechtszaak achter de rug is. En dat lees jij dan ook weer hier. Want zo zijn we!