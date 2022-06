Hamilton wil Verstappen terugpakken op Silverstone. Alle Red Bulls en Ferrari’s. Maar gaat dat ook gebeuren?

Het gaat voorlopig nog niet al te best met Lewis Hamilton. Dankzij een zeer controversiële (doch rechtmatige!) beslissing van de de wedstrijdleiding won Verstappen net het kampioenschap en níet Hamilton. De Brit was daarvan zo van slag, dat hij twee maanden digitaal onvindbaar was. Bijzonder, voor een man die elke sexy selfie op Insta zet.

Dit seizoen gaat het dramatisch, naar Mercedes-begrippen. Hamilton kan nauwelijks zijn eigen teamgenoot bijbenen en Red Bull en Ferrari zijn véél sneller. Toch heeft hij hoop. Dat laat hij weten aan Speedweek:

Ik hoop dat we kunnen winnen als we naar de GP van Groot-Brittannië op Silverstone gaan. Dat we dan de auto weer hebben zoals we willen. Dat we dan kunnen concurreren met Ferrari en Red Bull Racing. Het zou mooi zijn als we ze in onze thuisrace tegen kunnen komen op de baan. Lewis Hamilton, wil Verstappen terugpakken op Silverstone.

Pikant

Oh jee, Hamilton wil Verstappen terugpakken op Silverstone. Dat is een tikkeltje pikant, daar Hamilton Verstappen een tikje gaf vanwege een stuurfout tijdens de GP van Engeland 2021. Daardoor belandde Verstappen in het ziekenhuis en Hamilton steeg zo 25 punten in de rankings. Uiteraard zal het niet zo zijn dat hij dát hoopt, maar vooral dat de Mercedes W13 zich kan meten met de Ferrari SF-75 en de Red Bull RB18. Maar gaat dat ook echt gebeuren? Lewis Hamilton meent van wel:

Ik weet dat ze op de fabriek onvermoeibaar doorwerken met de auto. Ik twijfel er niet aan dat we dit probleem vroeg of laat gaan oplossen. Lewis Hamilton, weet dus dat het aan de mensen in de fabriek ligt.

Uiteraard vinden we daar allemaal wel wat van. Voor het kampioenschap zou het geweldig zijn als het om drie teams gaat. Maar is dat realistisch? Dankzij de budgetcap is er maar een beperkte hoeveelheid ontwikkelingswerk dat de teams kunnen uitvoeren.

Hamilton wil Verstappen terugpakken: is dat realistisch?

Daarbij staat Mercedes al behoorlijk achter. Niet zozeer in de WK-stand, maar wel qua snelheid. Nog altijd verliezen ze in de race een kleine seconde per ronde. Wellicht dat ze dat met een mega-stap kunnen halveren, maar dan nog heeft Mercedes een achterstand.

Daarbij ontwikkelen Ferrari en Red Bull zich ook door. Die teams zitten ook niet stil en zullen links en rechts ook een paar tienden weten te winnen. En die paar tienden moet Mercedes vervolgens óók goedmaken. Dat gaat dus nog een heel karwei worden. Onmogelijk is het niet. De extreem lelijke Williams FW26 in 2004 kreeg na de 12e race een compleet nieuwe neus en was ineens een stuk sneller (doch goed voor 1 overwinning).

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer? Kan Hamilton Verstappen terugpakken op Silverstone? Of is het ijdele hoop? Laat het weten, in de comments!

