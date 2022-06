Spelers Real Madrid krijgen allemaal een varkensneus

Voordeel voor de spelers van Real Madrid is dat ze niets voor hun varkensneus hoeven te betalen. Dat moest er nog eens bijkomen.

Voetballers en auto’s. Je kunt er boeken over volschrijven. Of blogs. Veelal is het niet echt positief wat je leest als het op hun voertuigen aankomt. Spelers hebben namelijk nogal vaak de neiging om hun -toch al vaak opzichtige- auto’s op niet zo subtiele wijze te… eeeh… verfraaien.

Gelukkig bestaan er in het voetbal ook zoiets als sponsordeals, ook als het op de mobiliteit van de spelers aankomt. Zo hebben de voetballers van Real Madrid al jaren de beschikking over een Audi die door het bedrijf en de club ter beschikking zijn gesteld. Alleen mogen ze aan die auto’s niets veranderen.

Spelers Real Madrid krijgen varkensneus

Maar nu heeft Audi aangekondigd een flinke stap terug te doen als het op sponsoring van voetbalclubs aankomt. De Duitse fabrikant wil zich voortaan volledig richten op Bayern München en nergens anders op. En dat betekent dat de spelers van Real Madrid op zoek moeten naar nieuwe gesponsorde wielen onder hun bips.

En daar komt de varkensneus om de hoek kijken. BMW zou namelijk in het door Audi achtergelaten gat willen springen. En voor de spelers van Real Madrid is dat een nieuwtje dat hun leven veel makkelijker maakt. Nu hoeven zij hun auto namelijk niet meer zelf te verkrachten qua uiterlijk, BMW doet dat al in de fabriek voor ze.

Ok, da’s een beetje flauw natuurlijk, maar feit is wel dat er vanaf volgend seizoen in Madrid dus spelers zullen rondrijden met een varkensneus op hun auto. Want de nieuwe M3 Touring is recent gelanceerd, die zal derhalve vaak te zien zijn als nieuw vervoersmiddel van de spelers.

Overigens is het voor BMW niet nieuw om een voetbalclub te sponsoren. Sinds kort doen ze dat namelijk ook al bij AC Milan. En waarschijnlijk pakt dat promotioneel gezien zo goed uit, dat ze er graag nog een club bij willen hebben.

Waarvan akte.

Met dank aan Solaiman voor de tip!