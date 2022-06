Deze Porsche is NIET van Michael Schumacher geweest

Althans, niet officieel. Want deze Porsche was namelijk wél gewoon van Michael Schumacher.

Wat moet het toch heerlijk zijn om een Formule 1-coureur te zijn. Zeker als je er eentje bent met wat meer talent dan de rest en daardoor samen met je topteam de overwinningen aan elkaar rijgt.

Je rijdt om de week in de snelste auto’s ter wereld, je verdient geld als water, de gewilligste blonde golddiggers dames adoreren je en de mooiste merken staan in de rij om jou te betalen met hun producten op de foto te gaan.

Michael Schumacher mocht geen Porsche rijden

Een van de coureurs die alle bovenstaande hokjes af kon vinken, was Michael Schumacher. En dat deed hij ook. Geld verdiende hij als geen ander bijvoorbeeld. Ook had hij een mooie blonde dame aan zijn zijde. Sterker nog, er werden legendarische horloges naar hem vernoemd en hij reed -dikbetaald- rond in de dikste auto’s.

In dat laatste zit hem de kneep. Schumacher haalde zijn grootste successen natuurlijk in dienst van Ferrari en in zijn contract stond dat hij enkel en alleen producten van de Fiat Groep mocht bezitten. Niks mis met een leuke Ferrari, maar het beperkt de keuze in sportwagens natuurlijk wel een beetje.

Zijn manager kocht deze Porsche Carrera GT

Schumi is een Duitser in hart en nieren en kan de auto’s uit zijn land ook wel waarderen. Terecht natuurlijk. Zoals de Porsche Carrera GT. Maar helaas, het is geen Fiat, dus dikke pech voor ‘der Michael’. Zou je denken. Nou, mooi niet, Schumacher bedacht een list om toch in deze Porsche te kunnen rijden.

Hij werd namelijk besteld door Willi Weber. Dat was niet alleen de manager van Tom Coronel, maar natuurlijk ook van Schumi. Op zijn naam kon hij hem wel kopen en ongestraft rondjes rijden in ‘de auto van zijn vriend’. Pienter gespeeld heren!

Die auto is nu te koop

Helaas is Michael -nu hij wel weer zou mogen- niet in staat om in de Porsche te rijden. Of in welke auto dan ook. We weten allemaal wel waarom. De auto is daarom al een tijdje niet meer ‘in het bezit van Willi Weber’ en ook de huidige eigenaar wil nu wel eens gaan cashen.

Dus staat de Porsche Carrera GT van Michael Schumacher te koop. Te herkennen aan zijn logo en wat Ferrari-rode accenten. Ook staat de rode helm van Schumacher afgebeeld op de lederen map met documentatie. Veel is er niet mee gereden, de teller staat net boven de 14.000 kilometer. Nieuwsgierig, kijk dan even bij Roock Sportsystem, moet je alleen wel Duits voor kunnen.

De prijs is op aanvraag, maar die zal helaas niet mals zijn. Een ‘gewone’ met bijna 2 keer zoveel op de teller gaat al weg voor 1.695.000 euro. Tel daar dan de ‘Schumacher factor’ bij op en je zou zomaar eens op over over de 2 miljoen kunnen gaan.

Maar dan heb je wel een auto die van Willi Weber is geweest. Of wacht, van Michael Schumacher bedoelen we natuurlijk…

Via de speurneuzen van het AD.