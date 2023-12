Skoda Octavia RS krijgt ein-de-lijk grote broer

De Skoda Octavia RS was lange tijd de grootste Skoda met RS-badge. Daar komt verandering in.

S, Cupra, (v)RS en GTI: de sportlabels van VAG’s middenklasse. Uiteraard van respectievelijk Audi, SEAT, Skoda en Volkswagen. Voor Audi als premiummerk, Volkswagen als klassieke GTI-naamgever en SEAT als ‘sportief’ merk een logische zet, maar het RS-label van Skoda is ietsje onverwachter voor een degelijk merk. Wellicht daarom juist des te leuker.

Skoda Octavia RS

Skoda heeft eigenlijk maar vier modellen de naam ‘RS’ gegeven: de Fabia (de eerste generatie zelfs als diesel!), de Octavia, de Kodiaq en de Enyaq.

Toch denken wij het eerst aan de Octavia bij RS. De middenklasser, zowel de niet-RS als de RS. Het is eigenlijk altijd gewoon de Golf GTI van Skoda geweest. Dezelfde motor als zijn evenknie van Volkswagen maar dan als liftback of stationwagon. Een toffe combinatie, maar groter krijg je ze niet. Ja, zowel de Enyaq als Kodiaq zijn of waren er als RS, maar we doelen natuurlijk op een keiharde grote sedan of stationwagon met RS-label.

Skoda Superb RS

Boven de Octavia zit natuurlijk nog de Skoda Superb en er is nooit een Superb RS geweest. Je zou kunnen zeggen dat de tweede generatie Superb 3.6 V6 4×4 een soort Passat R36 in Skoda-vorm is, maar die heeft dan weer niet het betere onderstel en 260 pk in plaats van de volle 300. De twee generaties daarna idem dito: een grote motor is beschikbaar, maar de naam RS is nooit gebruikt. Dat gaat veranderen. Volgens AutoExpress is een Skoda Superb RS op komst.

Nog niks bevestigd uiteraard, maar in gesprek met Skoda-baas Klaus Zellmer kwam aan het licht dat hij ‘niks wil bevestigen, maar een Superb RS wel ziet zitten’. Een beetje er omheen draaien. Met terugwerkende kracht altijd leuk als dit waar blijkt te zijn, lekker je kaarten nog even tegen je buik houden.

Uiteraard weten we daarom ook nog niks over de Skoda Superb RS. Daardoor weten we ook nog niet of zowel de sedan als estate een RS worden, al lijkt Skoda daar met de Octavia nooit onderscheid mee gemaakt te hebben. Ook het overnemen van de aandrijflijn van de Octavia lijkt aannemelijk en het hebben van elektropower als PHEV is ook logisch. Het kan een iets krachtigere versie worden van de Octavia RS PHEV, die heeft een 1.4 TSI en 245 pk. Een 2.0 PHEV zou een leuk topmodel zijn, een V6 verwachten we absoluut niet. De kans is aanwezig dat de 1.5 TSI met 272 pk uit de Passat als ‘RS’ moet dienen.

We wachten de details geduldig af, maar het klinkt als een leuk idee om eindelijk eens een Skoda Superb RS te hebben.