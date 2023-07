Huisvaders opgelet, dit wordt de nieuwe Superb

De nieuwe Skoda Superb is nu al de favoriete auto van mannen met kroost.

Goed nieuws voor mannen (en vrouwen, dat mag natuurlijk ook anno 2023) met grote kinderen. De nieuwe Skoda Superb komt er namelijk aan. De vierde generatie van de Skoda Superb zal hoogstwaarschijnlijk de ideale auto worden voor typisch Hollandse gezinnen: veel te lange, hoogblonde kinderen, riekend naar Calvé pindakaas, met een hoop bagage.

We wisten dat er een nieuw topmodel op komst was, maar nu weten we meer dankzij een persberichtje van Skoda. Die hebben namelijk afbeeldingen voor ons waar je de auto kunt zien in een bijzondere camouflagewrap. Belangrijker is misschien wel de informatie die ze erbij geven.

Ten eerste is het goed om te weten dat de Skoda Superb er komt als Combi (stationwagon) én als hatchback (eigenlijk een liftback). Dat laatste is een bijzondere keuze, daar de nieuwe Passat (het zustermodel van de Super) er enkel als stationwagon zal zijn.

Man, wat wordt ‘ie GROOT

Dan de afmetingen: de nieuwe Superb wordt GROOT. De lengte is 4,91 meter voor de liftback, de Combi is 4,90 meter. Ook in de breedte (1,85 meter) en hoogte (1,48 meter) heb je niets te klagen in beide varianten. Zeker niet gezien de flinke wielbasis van 2,84 meter. Daardoor passen er lange mensen in. En die mogen allemaal ook behoorlijk wat bagage meenemen. De hatchback is goed voor 630 liter, in de combi kun je zelfs 690 verstouwen. Let wel: dat is met de achterbank nog gewoon in positie!

Qua interieur zegt Skoda dat ze een ideale combinatie hebben gevonden tussen een 12,9 infotainmentscherm en enkele fysieke knoppen. Bijzonder: de automaat-pookknop zit nu aan de stuurkolom. De Superb is al de ideale taxi en de Mercedes-Benz E-Klasse heeft daar ook de transmissie. De handbak komt te vervallen, alle Superbs hebben een DSG-transmissie.

Motoren nieuwe Skoda Superb

Qua aandrijflijnen zet Skoda natuurlijk vol in op de plug-in hybride. Die Superb iV is alsnog goed voor 204 pk, maar je hebt nu veel meer elektrische actieradius. Voorheen was de accu 12,7 kWh groot, maar die groeit naar 25,7 kWh. Thuisladen kan tot 11 kW en snelladen tot 50 kW. Een 1.5 TSI viercilinder met mild hybrid-aandrijving zal ook leverbaar zijn.

Uiteraard zal Skoda de Superb volstoppen met geinige foefjes. Het begon ooit met een paraplu in de deuren. Wat te denken van een elektrisch bedienbaar afdekscherm voor de bagageruimte? Of een tablet-houder bij de achterbank? Oh, en knoeien met het bijvullen van de ruitenwisservloeistof is niet meer nodig, want de tuit van het reservoir is de vorm van een trechter. Dat is simpel slim zeg! Volgens Skoda hebben ze 28 van dit soort foefjes ‘verstopt’ in de Superb.

Aan het einde van dit jaar zal de nieuwe Skoda Superb onthuld worden. Dan volgt de introductie enkele maanden later. Dan krijgen we de prijzen en definitieve specificaties ook te horen. En wat natuurlijk die 28 handige foefjes zijn.