Nieuwe Skoda Kodiaq en Superb krijgen KNOPPEN in het interieur

Breek, Skoda heeft fysieke knoppen geplaatst in het interieur van de nieuwe Kodiaq en Superb.

Het is de omgekeerde wereld. In de evolutie naar digitalisering snakken automobilisten soms terug naar het verleden. Je beseft pas dat je iets mist als je het niet meer hebt. Natuurlijk helemaal top, zo’n mooi scherm in het interieur. Maar alle functionaliteiten verstoppen in menu’s is behoorlijk onhandig. Helemaal als je dit moet bedienen tijdens het rijden.

Steeds meer automerken kiezen voor deze digitalisering. Je ziet echter ook dat sommige merken een stapje terug doen. En dat valt te prijzen. Zoals Skoda, met het interieur van de nieuwe Kodiaq en de Superb.

Knopjes!

Het grote nieuws van de Tsjechische autofabrikant is dat er aanpasbare draai-drukknoppen met digitale displays onder het scherm in het midden van het interieur te vinden zijn. Hoezee, gewoon lekker draaien in plaats van klooien op een scherm.

Met de draaiknoppen, of Smart Dials zoals Skoda ze noemt, kun je de interieurtemperatuur, stoelverwarming en stoelventilatie regelen. Met de middelste knop is de infotainmentvolume, de ventilatorstand, de uitstroom van de lucht, slimme airconditioning, rijmodi en het in- en uitzoomen van de kaart te bedienen.

En voor de rest

De nieuwe Skoda Kodiaq en Superb zijn uitgerust met een vrijstaand 12,9 inch infotainmentdisplay. De centrale hendel voor de automaat in de middenconsole verdwijnt en is nu te vinden aan het stuurkolom. Ook nieuw is een head-up display en een 10,25 inch Virtual Cockpit.

Qua opties valt er ook wat te kiezen, zoals de Phone Box. Daarmee kun je een smartphone draadloos opladen met een snelheid van 15W. Er zitten maximaal vier USB-C-poorten in de auto’s met een maximale laadsnelheid van 45W. Daarmee kun je ook een laptop opladen bijvoorbeeld.

In de Superb kun je kiezen voor optionele massagestoelen met tien massagekussens. Er zijn allerlei programma’s om je lijf een pak slaag te geven onderweg. Op de goede manier dan hè.

Het interieurs van de Skoda is pico bello. Het is nu wachten op de daadwerkelijke onthulling van de twee vernieuwde modellen.