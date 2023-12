Yes! De Hyundai N74 gaat TOCH in productie (en krijgt meer power)

Een Hyundai N74 met 815 pk, het moet niet gekker worden, nietwaar?

Hyundai is lekker bezig de laatste tijd. De huis, tuin- en keukenmmodellen zien er bovengemiddeld strak uit en met de ‘N’-versies heeft het merk nu eindelijk een sportlabel in handen voor onder andere de i20, i30, Veloster, Kona en Elantra.

Vanwege de emissies zijn die niet allemaal in ons leverbaar (geweest), maar stuk voor stuk zijn het geweldige aanwinsten voor hun klasse. Opmerkelijk, daar een aantal merken de laatste tijd heel erg weinig met hun sportieve label doen. Denk maar aan OPC, MPS, Renault Sport en ga zo maar door.

Een van de auto’s waar we reikhalzend naar uitkijken is de Hyundai Ioniq 5 N. Niet alleen omdat ‘ie zoveel vermogen heeft, maar ook omdat het een gaaf totaalpakket is. Meer power zien we voldoende bij elektrische auto’s, maar een dikke koets, flink aangepast onderstel en echte sportkuipen zien we niet veel in deze prijsklasse.

Maar wacht Mike, er is meer!

Maar er is meer op komst. De Ioniq 6 N lijkt een formaliteit. Qua techniek deelt deze Saab 900-esque auto een hoop met de Ioniq 5 N (die weer wat Delta-invloeden lijkt te hebben). Ook heeft Hyundai de RN22e laten zien, die laat zien hoe de Ioniq 6 N eruit kan komen te zien.

Maar er komt nóg een tof N-model, namelijk de Hyundai N74. Deze auto begon zijn leven als studiemodel. Vervolgens zouden er productieplannen zijn en toen ineens niet meer. Maar niet getreurd, het ziet er naar uit dat de Hyundai met 815 pk toch in productie gaat! Dat meldt ET News. De auto staat gepland voor 2026, aldus de Zuid-Koreaanse kwaliteitspublicatie.

Hyundai N74 blijft wel zeldzaam

Is er dan ook een verschrikkelijke anaconda onder het gras? Jazeker, die is er. Het wordt namelijk geen regulier model. Hyundai gaat namelijk slechts 100 stuks bouwen van de N74. Van die 100 stuks zijn er 70 bedoeld voor de openbare weg. Deze exemplaren worden verkocht aan klanten. Met die andere 30 exemplaren kan er deel worden genomen aan diverse motorsportdoeleinden. Welke dat zijn, is ons ook een raadsel. Hyundai liet wat afbeelding zien waar duidelijk is dat de auto graag dwars gaat, dus wellicht voor een gezellige driftcompetitie?

De techniek ik is bijzonder. Het is namelijk een hybride, maar niet zoals wij gewend zijn. Het is een elektrische sportwagen met accupakket, maar deze heeft tevens waterstoftechnologie aan boord. Hyundai heeft de Nexo en heeft de techniek dus in huis. Qua performance wordt het iets bijzonders, want gezamenlijk moeten de motoren zo’n 815 pk leveren.

De elektromotor met accu is bedoeld voor het reguliere werk, de waterstofinstallatie past men toe bij de hogere snelheden. De actieradius is een vorstelijke 600 km. Kortom, we wachten met smart op de eerste rijtest.

Via: Car Sales Australia