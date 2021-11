Slaat Christian Horner door in zijn passie voor Max?

Volgens Christian Horner is Max Verstappen inmiddels Ayrton Senna voorbij. Een knipoog naar het succes van Honda.

De samenwerking met Honda is het beste wat Red Bull Racing in de recente geschiedenis van het team heeft gedaan. De prima functionerende krachtbron in combinatie met een puike auto in de handen van Max Verstappen gaat ze mogelijk het wereldkampioenschap opleveren. Nog vier spannende races te gaan maakt het slotstuk ontzettend spannend.

Na afloop van de race gister stelde teambaas Christian Horner dat Max Verstappen inmiddels Ayrton Senna voorbij is gegaan. Horner doelt daarmee het aantal overwinningen die Senna behaalde met Honda. De Braziliaan wist acht keer te winnen met Honda, terwijl Max Verstappen inmiddels negen races met een Honda-krachtbron op zijn naam heeft staan.

Nu kun je het enthousiasme van de teambaas lastig bekritiseren. Red Bull zat in een extase gister na afloop van een race. De legende zegt dat de vader van Perez nog steeds aan het dansen is op Autódromo Hermanos Rodríguez. Toch moet je alles in perspectief zien en qua overwinningen heeft Verstappen nog een lange weg te gaan om zich met Senna te kunnen evenaren. Maar feitelijk heeft Horner inderdaad gelijk. Zijn Max is Senna op Honda-perspectief inderdaad voorbij.